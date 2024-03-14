上訴法院裁定 FTC可續查FB

美國上訴法院裁定，Meta目前無法阻止美國聯邦貿易委員會(FTC)重新對其Facebook部門的隱私行為展開調查。Meta以已支付50億元罰款並同意採取一系列保障措施而提出上訴。

FTC希望收緊現有2020年Facebook隱私和解協議，禁止平台靠未成年人個資獲利，並擴大對臉部辨識 技術的限制。該機構指責Meta在兒童保護問題上誤導家長。

美國華盛頓特區巡迴上訴法院12日晚間做出的裁決，對Meta來說是一個挫折。該公司曾要求法院凍結FTC案件，同時另外提出訴訟，將提升紛爭至憲法位階，質疑FTC的調查。

上訴法院表示，FTC提到的隱私問題「涉及重要的公共利益」，Meta將有機會對該機構的任何最終行動提出異議。

Meta發表聲明表示，法院的命令「沒有涉及FTC指控的實質內容，這些指控毫無根據」。

擁有WhatsApp 、Instagram和Facebook的Meta反駁表示，FTC不能「單方面改寫」美國法官於2020年批准的先前和解條款。

Meta表示，FTC提議的變更將「限制Meta的新產品開發、監督Meta的公司治理，並削弱Meta為其用戶和廣告商提供服務的能力」。

FTC反駁指出，和解協議提出新的合規和監督要求，原意並非永久解決「所有索賠」。