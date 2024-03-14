美股最錢線/眾皆昏我獨醒 空頭堅持不變

在華爾街 人士紛紛調升對美股 樂觀預期之際，摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)不為所動，堅持認為缺乏整體獲利成長，並沒有充足理由調高預期。

包括美國商銀、高盛 和瑞銀在內越來越多華爾街投行都調升對史坦普500指數的年底預測值，但威爾森在接受《彭博》採訪時，仍堅持將史指年底預測值定在4500點。

相較於史指11日收盤時的5118點，這個預測值低了約12%，也比華爾街策略師平均預期4915點低了8%。在各大投行中，只有摩根大通的預測值低於威爾森。

他說：「因為本益比提高的緣故，很多人調高了目標價。但我們不願這麼做。」

威爾森的質疑主要來源於美股10月以來的大幅反彈。在企業獲利、人工智慧和經濟實力的熱情推動下，史指過去19周有16周上漲。繼過去兩個交易日下跌後，12日恢復走升。

與此同時，其他華爾街同行則更為樂觀。它們指出，在貨幣政策收緊的情況下，美國企業和經濟仍表現強勁。但威爾森表示，整體獲利成長仍然不足。

值得注意的是，史指第4季獲利已同比成長7.4%，但彭博智庫彙編的數據顯示，排除科技「七巨頭」，史指獲利縮水了1.7%。威爾森說，「硬着陸的風險仍未消除」。

在2022年精準預測史指大跌、被譽為華爾街空頭總司令的威爾森認為，整個市場的投機活動已開始以「實質方式」回升，零日期權交易和槓桿的使用日益流行，市場繁榮程度較高。

他說，「目前並不一定要以眼淚收場。」「槓桿並不都是壞事。目前的情況是，出於『害怕錯過』(FOMO)情緒，人們正鋌而走險。」（財經新聞組）