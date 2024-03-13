美CPI連熱2月該擔心？克魯曼點「2問題」指數據失真：更憂心這指標

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國2月消費者物價指數（CPI）升幅比預期大，一連兩個月通膨比預期熱，這意味經濟軟著陸希望落空了嗎？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 表示，美國經濟現況仍未脫軟著陸領域，他不太憂慮通膨復熾，反倒擔心衰退風險升高。

什麼是「軟著陸」？

克魯曼在紐約時報專欄指出，所謂「軟著陸」，大致指達成「通膨低得可接受，同時失業率不高」。

美國聯準會（Fed）偏好用剔除食物與能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數，作為制定貨幣政策的指引，並以核心PCE年增率2%為通膨目標。截至1月，核心PCE過去六個月以年率計算攀升2.5%，2023年失業率從未高於4%，由此可安心認為目前仍稱得上是「軟著陸」。

CPI連兩月偏熱 該擔心嗎？

話雖如此，周二（12日）公布的美國2月CPI數據連續第二個月高於預期，令人失望。但克魯曼認為，有充分理由毋須對這些偏熱的通膨數據過度認真。

先看最新數據：美國2月核心CPI年增率達3.8%，高於經濟學家預測的3.7%。此數看起來相當糟糕，但克魯曼說，他所認識正經的經濟學家，都不會認為此數忠實反映美國基礎通膨現況。

兩大問題使核心CPI失真

克魯曼點出核心CPI年增率3.8%這個數字有兩大問題：

一、年比數據太舊了，呈現的是過去的景象。美國2023全年通膨都在走下坡，所以跟一年前相比的升幅自然顯得偏高。

二、核心CPI挺升，大致是受居住成本上揚驅動，主要是所有權人約當租金 （OER）--屋主若把自宅租出去估計可獲得的租金，但這個價格其實沒人真的繳付--況且就技術因素而論，官方居住成本指標遙遙落後市場租金，而市場租金行情很長一段時間以來幾乎走平。

其他指標未見通膨加速

那麼，現在情況到底是怎樣？克魯曼檢視的是剔除食物、能源、二手車和居住成本的消費者物價，再看過去六個月來的變動，結果顯示年率攀升2.8%。他解釋，剔除這些項目是因其價格波動太大，或者是嚴重落後的指標（例如居住成本）。

其他一些指標，也讓克魯曼有信心斷定美國基礎通膨率顯著低於3%。

例如工資。過去六個月來，平均時薪年增率低於4%，而生產力（此時波動較大，尤其在疫情 期間衰退結束後）自新冠疫情爆發前夕至今以年率計已攀升1.6%。那顯示基礎通膨率在2.5%上下。

從任何調查，也看不出通膨正在加速的跡象。於是克魯曼說：「我相當確定，軟著陸論述中，通膨那一邊仍完好無損。」

失業率攀升威脅軟著陸展望

克魯曼較擔心失業率那一邊會出狀況。美國2月失業率升上3.9%，儘管以歷史標準來衡量仍偏低，但已經緩緩爬升。許多經濟學家，包括克魯曼在內，正緊盯前Fed經濟學家薩姆首創的「薩姆規則」（Sahm rule）。這個衰退指標的定義是：失業率的三個月均值若比先前低點躍升超過0.5個百分點，經濟極可能已陷入衰退。

克魯曼指出，薩姆指標近來一直攀升，但升幅仍低於0.5的警戒門檻。不過，他擔心，利率居高不下，可能終會傷害經濟。Fed維持利率在高檔正冒著一大風險：讓之前總是槓龜的衰退預測終於成真。

但就眼前而言，美國經濟仍處於「軟著陸」領域。