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甲骨文 上季獲利大增27%

編譯季晶晶、林奇賢／綜合外電

甲骨文（Oracle）公布上季財報，備受矚目的雲端運算營收依舊大幅成長，增幅已趨於穩定，且有大量的新合約將在未來挹注營收，顯示該公司在競爭激烈的市占爭奪戰中站穩腳步，激勵甲骨文12日早盤股價勁揚10%。

甲骨文11日美股盤後公布，截至2月底的公司年度第3季（上季），營收年增7%至132.8億美元，略低於市場預期，淨利攀升27%至24億美元，經調整後每股盈餘1.41美元，則優於預期的1.38美元。

執行長卡茲認為，該公司持續朝2026年度營收達到650億美元的目標邁進，「基於我們的成長動能，有些目標可能還訂的太保守」。

他之所以有這個底氣這麼說，是因為甲骨文上季最大的業務「雲端服務和授權支援」部門，在AI伺服器的強勁需求帶動下，銷售額增加12%至99.6億美元，該部門內的雲端營收增加25%，達到51億美元，優於華爾街預期的50.6億美元。

雲端營收再進一步細分，應用程式業務（SaaS）增加14%至33億美元，雲端基礎設施業務（IaaS，透過網路出租算力和儲存空間）營收大增49%至18億美元。

甲骨文正著重擴大雲端基礎設施業務，雖然近幾季增幅下降，但上季似乎站穩腳步，增速幾乎與前三個月持平。

另外，截至上季末，甲骨文剩餘履約價值較一年前增加29%，達到史上最高的800億美元，也遠高於分析師預期的590億美元。

因此，甲骨文正大量建置新的資料中心來滿足需求，預估明年度的資本支出將倍增至100億美元。甲骨文董事長艾里森如此描述一座正在鹽湖城蓋的資料中心，「你能以首尾相連的方式，停放八架波音747飛機」。

這家總部位於奧斯汀的公司還透露，即將在未來一周與輝達發布聯合聲明，在財報會議上至少提到輝達三次。

甲骨文 雲端 輝達

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