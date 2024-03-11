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甲骨文雲端業務新合約推動營收成長 股價盤後大漲14%

編譯季晶晶／綜合外電
甲骨文執行長Safra Catz。（路透）
甲骨文執行長Safra Catz。（路透）

甲骨文（Oracle）周一在盤後大漲近14%，因該公司雲端運算業務正趨於穩定，顯示在競爭激烈的市場爭取更大占有率的努力有了進展。

根據甲骨文發布的聲明，在截至2月的上季，雲端營收猛增25%到51億美元，表現優於華爾街預期的50.6億美元。其中18億美元來自透過網路出租運算力和儲存空間，33億美元來自應用程式。

這家總部在美國德州奧斯汀、以資料庫軟體聞名的公司正專注於擴大雲端基礎設施業務，以便與亞馬遜、微軟和Alphabet公司旗下的Google展開競爭。這項努力在最近幾季進展欠佳，但第3季似乎站穩腳步，銷售增速幾乎與前三個月持平。

截至上季末，剩餘履約價值為800億美元，遠高於分析師預期的590億美元。甲骨文執行長Safra Catz指出，這個由「第3季新簽大型雲基礎設施合約」推動的數字，證明客戶增長動能。她說：「我們預計將持續收到預約雲端基礎設施容量的大型合約」，並補充表示，甲骨文正「非常迅速地」開設新的雲端資料中心以滿足需求。

該股在正常交易時段上漲1.52%到114.13美元之後，於盤後交易又應聲大漲到129.55美元。但這支股票過去六個月下跌10%，落後iShares software ETF的勁揚16%。

雲端 甲骨文 華爾街

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