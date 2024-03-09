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2月失業率上升 就業超出預期

財經新聞組／綜合報導

雖然失業率上升，2月就業新增人數超出預期，顯示美國勞動市場仍充滿活力

本月非農就業人數增加27.5萬人，失業率升至3.9%。《道瓊》調查的經濟學家預計就業人數增加19.8萬人，較1月下修後的22.9萬人增幅有所放緩。12月的增幅也從33.3萬人下修至29萬人。

勞動市場正在支撐經濟，經濟學家預計今年不會出現經濟衰退。失業率在連續3個月維持在3.7%後，2月升至3.9%。

即使年初出現一系列引人注目的裁員，但在新冠疫情期間難以找到勞動力後，雇主們普遍保留既有員工。雖然勞動供需正在恢復平衡，但由於移民增加和老年工人延後退休，部分經濟領域仍然迫切需要熟練工人。

本周政府數據顯示，1月每位失業人口有1.45個職缺可選，仍高於疫情爆發前一年的平均1.2個。聯準會褐皮書報告還顯示，2月「吸引工人擔任高技能職位仍然存在困難」。

作為通膨指標而備受密切關注的平均時薪顯示，本月增幅略低於預期，且較上年同期放緩。本月薪資僅上漲0.1%，比預期低0.1個百分點，年增4.3%，低於1月4.5%的漲幅，略低於預期的4.4%。

嘉信理財(Charles Schwab)首席投資策略師桑德斯(Liz Ann Sonders)談到這份報告時表示：「它實際上為各種觀點提供了一個數據。」

新增的就業機會偏向兼職職位。根據家庭調查，全職工作減少了18.7萬個，而兼職工作增加了5.1萬個。這些數據用於計算失業率，顯示總就業人數減少了18.4萬人。

從產業角度來看，醫療保健產業帶頭，新增就業人數6.7萬個；政府再次成為重要貢獻者，提供了5.2萬人；餐廳和酒吧增加了4.2萬人，社會援助增加了2.4萬人。其他上漲者包括建築業的2.3萬人、運輸和倉儲的2萬人和零售業的1.9萬人。

就業 疫情 桑德斯

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