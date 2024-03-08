好市多上季營收未達市場高期待 股價盤後重挫4%

好市多（Costco）上季同店銷售雖表現亮眼，但營收未達到市場的高期待，股價盤後重挫逾4%。（路透）

受美國消費者非必要支出疲軟所累，美國量販店巨擘好市多 （Costco）上季同店銷售雖表現亮眼，但營收未達到市場的高期待，股價盤後重挫逾4%。

好市多在止於2月18日的年度第2季（上季）淨利年增約18%至17.4億美元，每股盈餘3.92美元，高於分析師預期。

上季營收年比成長5.7%至584.4億美元，卻低於分析師預期。消費者已嚴格控管支出，特別是家庭裝潢、運動用品及園藝等大品項的非必要開支。好市多表示，上季營收受到會計年度算法轉變與汽油價 格下跌的負面影響。

不過，好市多的消費品與五金百貨需求持穩，襄助其同店銷售，經匯率 調整與汽油價格波動後的同店銷售年增5.8%，增幅超越預期。其中，美國這項指標的同店銷售成長4.8%，加拿大增加9%，國際市場增長8.2%，都高於分析師預估。

以產品來看，食品雜貨銷售成長中間個位數百分比，生鮮食品銷售增加高個位數百分比，非食品銷售則提高中間個位數百分比。

而且，由於黃金和白銀、家電及禮物卡需求強勁，好市多上季電商銷售激增18.4%，上季就買了1億美元的1英兩金條。好市多上季已調整網站以改善網購體驗，例如2月推出新版的行動應用程式（App）網頁，提高下載速度。

好市多將於本月15日退休的財務長賈蘭提（Richard Galanti）表示，上季全球客流量成長5.3%，美國市場增加4.3%，通膨則約略持平，允許該公司調降部分品項的價格。彭博分析師認為，通膨趨緩有助提高好市多會員的續約率。

賈蘭提也說，好市多正加強打擊共享會員卡行為，要求增加確認會員卡與消費的會員相符，他也依然保留調漲會員費的可能性，「這是時間問題，而非會不會的問題」。好市多通常約每5.5年調漲會員費，上次調漲已是2017年6月。

從好市多1985掛牌上市就擔任財務長的賈蘭提開玩笑地說，調漲會員費將是他繼任者米勒奇普（Gary Millerchip）的任務。