Spotify 將調高法國訂閱費用

瑞典 串流媒體服務Spotify表示，由於新的稅法規定，它將提高在法國的訂閱價格，並認為新稅將無法實現其預期目標。法國政府去年決定，從今年開始對法國串流媒體公司的收入徵收1.2%的稅，以幫助資助音樂創作。Spotify發表聲明表示：「雖然Spotify非常努力地訴求政府避免增加這項稅收，但不幸的是它們決定如期開徵。」「坦白說，所有法國用戶都會看到他們的訂閱費用上漲。法國用戶現在將支付整個歐盟最高的訂閱費。」該公司將在稍後公布漲價幅度。

諾和諾德新藥早期試驗良好

丹麥製藥巨頭諾和諾德公布一種新的實驗性減肥藥物的早期試驗數據，結果呈正面效應。《路透》報導，該公司在一場投資人會議上表示，其備受期待的肥胖藥物阿黴素(amycretin)的一期試驗顯示，12周後參與者的體重減輕了13.1%。這個數字超過該公司廣受歡迎的肥胖藥物Wegovy 12周試驗後的減重6%。該公司表示，二期試驗將於今年下半年開始，預計2026年初得出結果。

奇異航太 估2028年獲利百億

奇異電氣航太業務重申今年的展望，並預測2028年營業獲利將達到100億元，理由是對其產品和服務的強勁需求。該航太業務將於4月2日成為一家獨立公司，計劃透過回購和股利向股東返還70%至75%的現金，其中包括按淨利30%支付的初始股利。奇異航太一直是這家總部位於波士頓的公司的搖錢樹，某些分析師估計其分拆後的市值將超過1000億元。它重申2024年調整後營業獲利60至65億元和自由現金流超過50億元的財測。

AEO認列9400萬元減損費用

American Eagle宣布一項新策略以促進未來3年的獲利成長，並認列與內部物流業務Quiet Platform相關的9400萬元減損費用。由於強勁的需求以及較低的降價和投入成本，假期季業績超出預期。截至2月3日當季淨利為632萬元，合每股3分，而去年同期為5460萬元和每股28分。不計一次性項目，調整後每股獲利61分。銷售額增至16.8億元，較上年同期的15億元成長約12%。預計本季銷售額成長中個位數百分比，與預期的5%一致；預計全年銷售額成長2%至4%，上限超過預期的2.9%。