SVB倒閉周年 區域銀行仍艱困

地區銀行破產潮至今已滿一年。（路透）

2008年以來最嚴重的銀行倒閉潮一年後，美國地區銀行仍面臨存款成本上升和商辦貸款 風險帶來的持續挑戰。

矽谷銀行 (SVB)和Signature銀行於2023年3月破產，第一共和銀行於5月破產，這三家銀行的意外倒閉讓人們開始關注在聯準會大幅升息以控制通膨飆升之際，銀行如何管理資產和流動性風險。

聯準會雖已停止升息，但又暗示幾個月內可能不會降息，投資 人已將注意力轉向客戶在壓力時期提取存款的可能性，同時評估貸方對陷入困境的商業房地產(CRE)的曝險部門。

高盛銀行業分析師納許表示：「銀行業需要確保牢牢掌握流動性，進行深入的存款壓力測試，並確保能夠承受巨大的壓力。」「這是所有銀行未來都需要規劃的事情。」

這場騷動促使政府採取緊急措施穩定該行業，同時信用評級機構也調降了評級。最近幾周，紐約社區銀行在披露重大虧損並警告其內控存在重大缺陷後，引發市場對該行業再次疲軟的擔憂。

與擁有更多元化投資組合的大型銀行相比，區域銀行對CRE貸款的曝險相對較大。由於混合或遠距工作安排的員工人數仍然稀少，貸款機構面臨減記CRE損失的壓力。

在SVB倒閉後，CRE貸款的成長急劇放緩，全年持續減速。占CRE貸款大宗的區域和社區銀行的貸款仍高於去年，但大型銀行已經削減了CRE貸款組合。

在矽谷銀行倒閉後，儲戶紛紛逃離規模較小的銀行，轉向較安全的大型機構，但部分資金已回流。

矽谷銀行超過90%的存款沒有得到聯邦存款保險公司(FDIC)擔保；該擔保涵蓋至少25萬元的存款帳戶。SVB的未保險存款是同業平均的2倍。

FDIC數據顯示，自去年以來，銀行業未投保存款的比例有所下降。

Treasury Partners投資長薩珀斯坦(Richard Saperstein)表示：「地區銀行目前面臨的風險將是長期利率偏高的環境。」隨著銀行支付更多費用來保留客戶存款，從利息支付中賺取的錢就會受到侵蝕。

他預計更多銀行將為CRE貸款的潛在損失預留準備金，特別是與辦公室相關的貸款。他還預測評級機構將繼續下修地區銀行的評級。