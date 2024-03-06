美股最錢線／4個月漲20% 德銀：就是泡沫

自去年10月以來，美股 漲勢幾乎沒有停止的跡象。史坦普500指數在過去18周中有16周上漲，是1971年以來首見。

德意志銀行宏觀策略師艾倫(Henry Allen)表示，自二戰以來，美股在4個月內以如此快的速度上漲的情況只有兩種先例。

他解釋，第一種情況發生在經濟正從衰退中復甦時，例如在新冠疫情 或2007-2008年全球金融危機之後；第二種情況發生在1990年代末的網路泡沫時期，當時美股狂飆，但事實證明這種漲勢是無法持續的。

他在報告中寫道：「我們上次看到史指在4個月內如此迅速地上漲是2020年7月，當時是股市在新冠疫情暴跌後出現大幅復甦。」

FactSet數據顯示，2020年中期的反彈得到了大量貨幣政策和財政紓困 措施的支持，史指在4月至7月期間上漲了26.6%，幾乎回到新冠疫情前的高點。

在此之前，史指在2008年全球金融危機跌至新低之後也出現大幅反彈。德銀彙編的數據顯示，在金融危機「最嚴重的階段」過去後，截至2009年6月的4個月裡，史指上漲超過25%。

根據他的報告，能讓美股如此「狂飆」的還有另一種情況：也就是20多年前的網路泡沫。當時史指在截至1997年7月的4個月內上漲26%。隨後泡沫破裂，股市從2000年到2002年連續3年下跌。

再看近期的股市，自2023年10月觸底以來，受美國經濟軟著陸的希望日益加強、聯準會將很快開始降息的預期以及投資人對人工智慧(AI)的熱情推動，史指已經上漲了21.5%。

艾倫表示，「很少看到如此快速的反彈，通常是因為經濟正從衰退中復甦，股市剛剛經歷了低迷。二戰後唯一一次非『衰退復甦』的情況出現在網路泡沫時期。」

因此他指出，這種情況的罕見可能會引發人們的擔憂，即最近的股市反彈也是泡沫。（財經新聞組）