美國一樁房屋仲介費訴訟 捲入巴菲特和波克夏

美國一樁仲介費訴訟，正把矛頭對準「股神」巴菲特掌控的波克夏。（美聯社）

美國一樁針對全國房地產經紀人協會（NAR）與房仲業者的仲介費訴訟，正把矛頭對準新目標：「股神」巴菲特 掌控的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）。

三位在密蘇里州 的民眾過去三年內各賣了一幢房子，支付售屋價格3%的仲介費，去年在密蘇州控告全國房地產經紀人協會（NAR）和兩家房仲業者，運用一種能為密蘇里州房仲保留費用的仲介費結構，人為提高仲介費，並在去年10月勝訴，陪審團判決可獲得18億美元，但法官可能提高金額三倍到50多億美元。

其中一位被告正是波克夏旗下波克夏能源公司（BHE）所掌控的美國HomeServices公司，HomeServices計劃提起上訴。這樁訴訟已引起其他類似的十多起訴訟，全都瞄準NAR的一項規定：要求房屋賣家須付仲介費給代表買家的房仲。

這群原告去年10月也在全國層級提起反托辣斯訴訟，控告NAR以及Compass、Douglas Elliman、eXp世界控股公司等房仲業者共謀提高仲介費，並在4日修改訴狀，把波克夏能源列為被告之一，讓波克夏能源成為這樁訴訟迄今的最大目標。

訴狀指出，波克夏能源利用巴菲特的名聲吸引客戶並支撐事業，主張波克夏能必須為「支持並鼓勵（HomeServices）房仲活動的反競爭本質」，為HomeServices的行為負責。訴狀也估算去年和波克夏旗下代表合作的售屋者，被欺詐多達42億美元。

訴狀並點名巴菲特欽點接班人、監督波克夏所有非保險事業的副董事長亞伯（Greg Abel），指稱曾任波克夏能源執行長的亞伯，即使一路往上升，仍以波克夏能源董事長的身分，涉入HomeServices的營運。

代表這群原告的律師凱奇馬克指出，「我們試圖顯現的是，這並非在部分企業辦公室的獨立事件，而是在波克夏」層級的情況。這項新的訴訟策略可能施壓HomeServices和波克夏在全國層級訴訟達成和解。波克夏去年來自不動產事業的營收為43.2億美元，只占總營收3,645億美元的1.2%。

波克夏在2023年年報指出，HomeServices可能因為去年10月的敗訴而面臨虧損，「HomeServices有意針對陪審團判決與賠償的多項基礎，積極提起上訴」，「上訴過程與進一步行動可能要花好幾年」。