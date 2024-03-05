高盛 將蘋果由首選名單除名

由於擔心主要產品需求疲軟，且股票表現不佳，高盛集團將蘋果公司由其首選買入名單中除名。自去年6月以來，這家iPhone製造商一直位列高盛「Directors’ Cut」版本的20-25名成員名單中。在此期間，其股價幾乎沒有變化，而史坦普500指數則上漲近22%。蘋果在「七巨頭」中的表現也在後段班，僅領先特斯拉。對iPhone銷售長期低迷的擔憂是罪魁禍首，尤其是在中國經濟持續困難之下。

梅西百貨 再獲66億收購要約

專注房地產的投資公司Arkhouse Management 3日表示，它和Brigade Capital Management已提高對梅西百貨的收購報價。該百貨連鎖店之前以價格太低為由拒絕了先前的提議。這些公司現在提出以每股24元的價格收購尚未持有的梅西百貨股票，比之前每股21元的報價高出約14%。最新報價較1日收盤價18.01元溢價約33%，該公司估值為66億元。梅西百貨發表聲明表示：「梅西百貨董事會將仔細審查和評估最新提案。」

蘋果遭歐盟 罰款18億歐元

歐盟執行機構歐盟執委會對蘋果處以18億歐元(約19.5億美元)反壟斷罰款，因為蘋果濫用其在音樂串流應用程式分發市場的主導地位。執委會表示，它發現蘋果對應用程式開發者施加限制，阻止他們向iOS用戶告知應用程式之外提供的替代且更便宜的音樂訂閱服務，蘋果還禁止音樂串流應用程式開發人員提供有關用戶如何訂閱這些更便宜優惠的任何說明。這是布魯塞爾對蘋果公司開出的第一筆反壟斷罰款，也是歐盟對科技公司開出的最大金額之一。

輝達成世界第三大市值公司

輝達(Nvidia Corp.)市值超越沙烏地阿美公司(Saudi Aramco)，成為繼蘋果公司(Apple Inc.)和微軟(Microsoft Corp.)之後全球第三大最有價值的上市公司。該公司1日收盤市值為2.06兆元，首次站上2兆元大關。與此同時，沙特阿美的市值跌至2.03兆元。輝達今年漲勢仍持續，至今已上漲約66%，市值增加約8340億元；4日上漲1.8%。同時，沙特阿美今年股價下跌超過5%，因OPEC+減產導致產量下降，加上沙烏地阿拉伯政府可能進行後續釋股，讓股價承壓。