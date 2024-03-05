我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

馬斯克拒付資遣費再挨告 前推特高層追討1.28億美元

財經簡訊

財經新聞組／整理

高盛將蘋果由首選名單除名

由於擔心主要產品需求疲軟，且股票表現不佳，高盛集團將蘋果公司由其首選買入名單中除名。自去年6月以來，這家iPhone製造商一直位列高盛「Directors’ Cut」版本的20-25名成員名單中。在此期間，其股價幾乎沒有變化，而史坦普500指數則上漲近22%。蘋果在「七巨頭」中的表現也在後段班，僅領先特斯拉。對iPhone銷售長期低迷的擔憂是罪魁禍首，尤其是在中國經濟持續困難之下。

梅西百貨再獲66億收購要約

專注房地產的投資公司Arkhouse Management 3日表示，它和Brigade Capital Management已提高對梅西百貨的收購報價。該百貨連鎖店之前以價格太低為由拒絕了先前的提議。這些公司現在提出以每股24元的價格收購尚未持有的梅西百貨股票，比之前每股21元的報價高出約14%。最新報價較1日收盤價18.01元溢價約33%，該公司估值為66億元。梅西百貨發表聲明表示：「梅西百貨董事會將仔細審查和評估最新提案。」

蘋果遭歐盟罰款18億歐元

歐盟執行機構歐盟執委會對蘋果處以18億歐元(約19.5億美元)反壟斷罰款，因為蘋果濫用其在音樂串流應用程式分發市場的主導地位。執委會表示，它發現蘋果對應用程式開發者施加限制，阻止他們向iOS用戶告知應用程式之外提供的替代且更便宜的音樂訂閱服務，蘋果還禁止音樂串流應用程式開發人員提供有關用戶如何訂閱這些更便宜優惠的任何說明。這是布魯塞爾對蘋果公司開出的第一筆反壟斷罰款，也是歐盟對科技公司開出的最大金額之一。

輝達成世界第三大市值公司

輝達(Nvidia Corp.)市值超越沙烏地阿美公司(Saudi Aramco)，成為繼蘋果公司(Apple Inc.)和微軟(Microsoft Corp.)之後全球第三大最有價值的上市公司。該公司1日收盤市值為2.06兆元，首次站上2兆元大關。與此同時，沙特阿美的市值跌至2.03兆元。輝達今年漲勢仍持續，至今已上漲約66%，市值增加約8340億元；4日上漲1.8%。同時，沙特阿美今年股價下跌超過5%，因OPEC+減產導致產量下降，加上沙烏地阿拉伯政府可能進行後續釋股，讓股價承壓。

梅西百貨 歐盟 高盛

上一則

蝦皮母公司 去年賺錢了

下一則

放空區銀ETF 獲利近10億元

延伸閱讀

蘋果被控壟斷打壓音樂串流服務 歐盟重罰近20億美元

蘋果被控壟斷打壓音樂串流服務 歐盟重罰近20億美元
美國投資集團再提議收購梅西百貨 出價增至66億元

美國投資集團再提議收購梅西百貨 出價增至66億元
德國官員：歐盟不需對進口中國太陽能板設貿易壁壘

德國官員：歐盟不需對進口中國太陽能板設貿易壁壘
又解鎖一成就 Nvidia登全球市值第三高公司 僅次於微軟和蘋果

又解鎖一成就 Nvidia登全球市值第三高公司 僅次於微軟和蘋果

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋