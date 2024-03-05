精神航空合併案 捷藍航空喊卡

在對聯邦反壟斷訴訟敗訴幾周後，捷藍航空(Jetblue)和精神航空(Spirit Airlines)表示，雙方將終止合併協議。

去年司法部 起訴禁止捷藍航空收購廉價航空 公司Spirit後，聯邦法官於1月阻止該交易。司法部聲稱此次收購將抑制航空業的競爭，並消除精神航空作為對價格敏感的旅客的折扣替代品的機會。

幾天後，捷藍航空和精神航空對法官的決定提出上訴。但捷藍航空指出，根據合併協議的條款，上訴是必要的。分析師原就預計上訴成功的可能性很小。

大約兩年前，在精神航空與廉航公司邊疆航空(Frontier Airlines)達成合併協議後，捷藍航空主動出擊攔胡，並最終贏得股東批准收購精神航空。

捷藍航空執行長傑拉蒂(Joanna Geraghty)在給員工的信中表示：「這是一個大膽而勇敢的計劃，主是要想改變行業現狀；我們與Frontier競爭並尋求一個能夠促進成長並為機組人員提供更多機會的方向是正確的。」

她說，「然而，由於聯邦法院的裁決和司法部的持續反對，短期內獲得批准推動合併的可能性極低。」

隨著交易被擱置，精神航空必須獨自面對財務問題。但其領導人表示有能力解決。

該公司正在努力為其債務再融資 ，並在上月表示，由於需求優於預期，該公司正在恢復獲利。預計第1季營收高於預期。

Spirit執行長克利斯蒂(Ted Christie)表示：「在整個交易過程中，考慮到監管的不確定性，我們一直在考慮繼續以獨立企業營運的可能性，並一直在評估和實施多項舉措，這些舉措將使我們能夠提高獲利能力並提升賓客體驗。」

他表示，在協議期間，Spirit股東從捷藍航空收到4.25億元的預付款。捷藍航空將向Spirit支付與協議終止相關的6900萬元。