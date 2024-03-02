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上周資金流向 科技和比特幣

財經新聞組／綜合報導

美國商銀全球研究部發布報告，截至28日當周，投資人向科技股投入的資金達到8月以來最高水平，對加密貨幣的投入金額更增加了一倍。

分析師認為，投資人越來越相信聯準會將在年中降息，而美國經濟又繼續表現出韌性，導致新一波資金流入高風險資產。美商銀在報告中表示，「聯準會降息正在激發『動物本能』並推動風險資產的投資。」

其中，資金大量流入科技股，其中包括所謂的「七巨頭」。美國商銀引用EPFR數據指出，當周流入科技股的資金達47億元，為8月以來最高水平，年化流量有望創下988億元的新紀錄。

另外，隨著投資人紛紛湧入現貨比特幣ETF，最近一周加密貨幣的流入量從前周的12億元增至24億元，推動比特幣觸及接近6.9萬元的歷史高點。LSEG數據顯示，2月投資人向10大現貨比特幣ETF共計投入62.1億元，下半月就投入41.8億元。

資金流入激增有助比特幣實現2020年12月以來最強勁的45%單月漲幅，而較小的加密貨幣以太幣則創下2022年12月中旬以來的最大單月漲幅，上漲47%至3500元左右。

與此同時，美國商銀表示，新興市場股票出現11月以來首次資金外流，額度達到10億元，是10月以來最大的外流金額。

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