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罷工影響深遠 AMC虧損擴大

財經新聞組／綜合報導

受到好萊塢兩次罷工的影響，AMC Entertainment上季虧損超出預期。

繼《芭比》和《奧本海默》夏季大獲成功之後，編劇和演員工會的罷工嚴重削弱了電影業的大部分業務，導致上映數量減少。《沙丘》續集延後上映也可能是去年票房疲軟的原因之一。

根據LSEG數據，AMC第4季每股虧損83分，大於分析師預計的虧損70分。預計罷工影響將持續至今年，影響2024年獲利。

執行長阿倫(Adam Aron)在財報電話會議上表示，2023年夏季調整後核心獲利剛恢復到新冠疫情前水平，電影業就因罷工而陷入癱瘓，衝擊AMC部分2024年獲利。

罷工以及由此導致的新片缺乏，迫使製片廠嘗試其他方式，例如推出演唱會電影來增加收入。

AJ Bell財務分析主管休森(Danni Hewson)表示：「AMC與碧昂絲泰勒絲的演唱會轉播協議發揮了很大作用，並開闢了利潤豐厚的收入來源。」

然而，泰勒絲和碧昂絲演唱會電影的發行成本較高，拖累其獲利。

與2019年疫情前水準相比，第4季國內票房收入下降35%；與2020年水準相比，今年前兩個月下降了45%。

Roth MKM分析師韓德勒(Eric Handler)表示，對2024年而言，「好萊塢停工6個月的影響可能會導致國內整體票房下降7%。」

罷工 泰勒絲 碧昂絲

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