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美股最錢線/個股頻創新高 股指廣度擴大

財經新聞組／綜合報導

雖然主要股指28日收跌，但史坦普500指數中仍有43支股票創下歷史新高。

事實上，2024年創紀錄高點正在不斷湧現，史指成分股中有26%、126支個股今年至少創下一次歷史新高。

輝達不負眾望，在史指居冠，今年40個交易日創下23次歷史新高。今年的回報率也位居榜首，漲幅超過50%。

但撇開人工智慧(AI)引發的熱潮不談，工業類股也創下歷史新高，史指中近半數工業類股創下歷史新高。它也是2月表現次佳的類股，上漲近7%。

Waste Management和開拓重工等工業巨頭可能表現沒有半導體好，但創下近30次歷史新高。Uber Technologies取代道瓊運輸平均指數中的捷藍航空，提振了運輸業整體表現，今年已創下13個歷史新高，回報率超過25%。

本月表現最好的類股是非必需消費品類股，上漲超過7%。Chipotle和麥當勞等餐廳、Lennar和D.R. Horton等住宅建築商，以及Hilton和Booking等旅遊股，本月都為該行業創下100多個歷史新高做出了貢獻。

金融和醫療保健產業都有超過四分之一的成分股在2024年創下歷史新高，並且分別在今年產業回報中排名第二和第三。摩根大通今年已創下8個令人敬佩的歷史新高。保險公司Progressive創下21個歷史新高，排名第三。與許多保險公司一樣，該公司是去年年底創下新高的領先保險公司之一。

即使波克夏控股本身就具有巨額資本，表現仍不如「七巨頭」。不過這家保險公司的市值比特斯拉大五分之一以上，今年來股價上漲15%，創下15次歷史新高。

在醫療保健領域，波士頓科學以22個歷史新高位居第二，僅次於輝達。禮來公司(Eli Lilly)今年在減肥熱潮中上漲30%，創下16個歷史新高。中小型生技股也一直在上漲，Viking Therapeutics光本月就上漲兩倍，創下9個歷史新高。（財經新聞組）

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