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3.2% 美下修上季經濟成長

編譯湯淑君、陳苓／綜合報導
美國GDP成長率。(資料來源：彭博資訊)
美國GDP成長率。(資料來源：彭博資訊)

美國政府小幅下修去年第4季經濟成長率，但成長步調仍相當強健，顯示去年底景氣仍然熱絡。不過，今年初似已見到成長減速的跡象。

美國商務部經濟分析局28日公布，去年第4季國內生產毛額（GDP）季增年率下修為3.2%，比原先公布的初估值3.3%稍稍調降，反映民間庫存投資比預期低。但上季成長步調仍強，顯示消費者支出、出口、聯邦及地方政府支出、非住宅固定投資擴增和進口都增加。

這是GDP第二次修正值，終值將於3月公布。經濟學家原先估計第4季成長率會維持在3.3%。

去年第3季美國經濟強勁擴張4.9%。2023全年GDP成長率達2.5%，比2022年的1.9%加速，且高於聯準會（Fed）官員認為不致引燃通膨的1.8%水準。

通膨相當溫和，第4季個人消費支出（PCE）物價指數攀升1.8%，上修0.1個百分點。剔除食物與能源的核心PCE升幅達2.1%，也上修0.1個百分點。

跡象顯示，今年初成長動能似已減弱。元月零售銷售、新屋開工、耐久財和工廠生產全面下滑。上月經濟顯露疲態，一部分歸咎於天氣寒冷及年初數據季節調整困難。經濟學家並不認為衰退山雨欲來。

金融市場預估啟動降息時點已從5月往後挪，如今預期Fed將從6月開始降利率。Fed自2022年3月起已升息5.25個百分點，聯邦資金利率目標區間升至5.25%~5.50%。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）也警告投資人，不要過於確信Fed的抗通膨之戰能達成「軟著陸」。他27日在瑞銀主辦的業界會議上表示：「世界為軟著陸做好準備」，但持續的通膨壓力和地緣政治風險，致使出現「更高程度的不確定性」。

蘇德巍指出，美國經濟的上半部非常強健，但較低層經濟的消費開支開始放緩。

27日公布的數據顯示，美國2月消費者信心指數意外降至106.7，遜於市場預期，並為四個月來首次下滑，主要是美國民眾對經濟、就業市場、經濟狀況的展望轉壞。與此同時，1月數據也下修至110.9。

蘇德巍說，他和一些執行長談過，認為過去幾個月來月光族的消費模式轉為吃緊，代表經濟的下半部略趨疲弱。這番對經濟走勢的發言，比去年9月悲觀，當時他說，「現在達到軟著陸的機率大為提高」。

美國商務部28日公布，第4季GDP季增年率下修為3.2%，比原先公布的初估值3....
美國商務部28日公布，第4季GDP季增年率下修為3.2%，比原先公布的初估值3.3%稍低，反映民間庫存投資比預期低。（路透）

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