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不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

財經簡訊

財經新聞組／整理

產品輸中 傳應材接多份傳票

《彭博》報導，美國政府已對應用材料公司(Applied Materials Inc.)發出新一輪傳票，要求該公司提供向中國客戶發貨的訊息資料。在美國切斷向中國銷售先進晶片製造設備之際，這個敏感話題再次被提起。應用材料公司是美國最大半導體製造設備供應商之一。報導指2月來已接獲美國證券交易委員會(SEC)和麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室等機構的「多份傳票」。應用材料公司沒有詳細說明最近的傳票。該公司為半導體製造業提供許多核心設備。

防客戶流失 傳輝達拖延出貨

《華爾街日報》報導，輝達可能刻意延後出貨，阻礙競爭對手討論接單。這與輝達執行長黃仁勳日前表示，正努力公平地分配供應的說法形成鮮明對比。報導指出，輝達如果發現客戶正在尋求更好的發展業務機會，就可能會拖延資料中心GPU的出貨。輝達的競爭對手人工智慧晶片新創製造商Groq表示，由於客戶擔心輝達報復性出貨延遲，都心存恐懼地對取得或設計人工智慧技術保密。由於客戶擔心被輝達發現與其他廠商討論接單，客戶們都會否認自己曾與這些競爭對手公司會面。

7%以上利率續重創房貸需求

較高的房款利率繼續打擊當前房主和潛在購房者的需求。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降5.6%。數據已因總統日假期進行額外調整。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.06%降至7.04%，比一年前高出25個基點。房貸再融資申請量較前周下降7%，較一年前同周下降1%。

ASML最新光刻機開始運作

荷蘭半導體設備製造商ASML證實，其大型新型高數值孔徑極紫外光(High-NA EUV)光刻系統已經「初見成果」。這是一個里程碑，代表該光刻機雖然尚未發揮全部性能，但已開始運作。英特爾技術開發主管凱勒赫(Ann Kelleher)在27日於聖荷西舉行的SPIE光刻會議演講中首次提到這一進展。而ASML證實凱勒赫的言論是正確的。ASML的高數值孔徑極紫外光工具的大小相當於雙層巴士，每具成本超過3.5億元，預計將有助於實現新一代更小、更快的晶片。

輝達 利率 傳票

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