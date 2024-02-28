有卡債要還 現在是最佳時機

償還卡債宜早不宜遲。（路透）

通膨和利率 上升、疫情 相關救濟措施結束，都導致信用卡債務創下紀錄。如果財務緊繃且尚有卡債未繳，那麼現在可能是償還的最佳時機。

美聯社報導，2023年第3季持卡人的卡債超過1兆500億元、平均利率高達21.5%，是聯準會自1994年開始追蹤利率以來最高。信評公司穆迪(Moody's)最近報告發現，信用卡欠款率目前遠高於2019年疫情前水準。

要求調降利率

信用卡平均利率已遠高於聯準會設定的利率。大多數公司至少在首年都提供促銷利率或將餘款轉移到低息或零息卡的方案，這些促銷活動可以幫助防止債務累積。要注意的是可能需要支付轉帳費、在促銷期結束之前還清餘額，否則將面臨額外利息。此外銀行業情緒報告顯示發放貸款 越來越保守，這意味可能更難利用這類重新融資的方法。

先還高息債務

「雪崩式還債法」中，先還高利息的債務會比低利息債務更有效，這是財務上最合理的方法。若很難達成，另一種「滾雪球法」考慮先償還小額債務，激勵心理回報，然後再處理較高額的債務。

債務整合、學貸方案

財務顧問鼓勵消費者若有機會便須嘗試把多種債務整併成單一、利息較低的債務，通常為固定利率貸款。學貸亦同，除確保債務都整合，還有各種救濟來降低每月最低還款限度，像是「公共服務貸款免除計畫」(PSLF)、收入分級還款計畫等。

為通膨準備

美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)發起美國儲蓄(America Saves)運動，負責人麥卡利斯特-楊恩(Kia McCallister-Young)表示疫情爆發以來，一些服務商更願意談判帳單，像是水電、電話服務、有線電視、網路或汽車保險。她建議多打電話詢問最低價格、可用折扣、優惠券等，服務商若與其他公司競爭，很可能便會提供折扣。