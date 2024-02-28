我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

有卡債要還 現在是最佳時機

編譯廖振堯／綜合報導
償還卡債宜早不宜遲。（路透）
償還卡債宜早不宜遲。（路透）

通膨和利率上升、疫情相關救濟措施結束，都導致信用卡債務創下紀錄。如果財務緊繃且尚有卡債未繳，那麼現在可能是償還的最佳時機。

美聯社報導，2023年第3季持卡人的卡債超過1兆500億元、平均利率高達21.5%，是聯準會自1994年開始追蹤利率以來最高。信評公司穆迪(Moody's)最近報告發現，信用卡欠款率目前遠高於2019年疫情前水準。

要求調降利率

信用卡平均利率已遠高於聯準會設定的利率。大多數公司至少在首年都提供促銷利率或將餘款轉移到低息或零息卡的方案，這些促銷活動可以幫助防止債務累積。要注意的是可能需要支付轉帳費、在促銷期結束之前還清餘額，否則將面臨額外利息。此外銀行業情緒報告顯示發放貸款越來越保守，這意味可能更難利用這類重新融資的方法。

先還高息債務

「雪崩式還債法」中，先還高利息的債務會比低利息債務更有效，這是財務上最合理的方法。若很難達成，另一種「滾雪球法」考慮先償還小額債務，激勵心理回報，然後再處理較高額的債務。

債務整合、學貸方案

財務顧問鼓勵消費者若有機會便須嘗試把多種債務整併成單一、利息較低的債務，通常為固定利率貸款。學貸亦同，除確保債務都整合，還有各種救濟來降低每月最低還款限度，像是「公共服務貸款免除計畫」(PSLF)、收入分級還款計畫等。

為通膨準備

美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)發起美國儲蓄(America Saves)運動，負責人麥卡利斯特-楊恩(Kia McCallister-Young)表示疫情爆發以來，一些服務商更願意談判帳單，像是水電、電話服務、有線電視、網路或汽車保險。她建議多打電話詢問最低價格、可用折扣、優惠券等，服務商若與其他公司競爭，很可能便會提供折扣。

利率 貸款 疫情

上一則

美經濟走向 官民不同調

下一則

華為攻5.5G 力拚今年商用部署 全球逾300城啟動

延伸閱讀

消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨

消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
拜登再取消12億元學貸 15.3萬人受惠

拜登再取消12億元學貸 15.3萬人受惠
拜登再取消12億元學貸 「SAVE計畫」15.3萬人受惠

拜登再取消12億元學貸 「SAVE計畫」15.3萬人受惠

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
華爾街最看好美超微（Super Micro）的分析師，將目標價調至1,300美元。 （路透）

美超微可漲到1300美元？華爾街最大多頭喊出新目標價

2024-02-21 07:51
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚