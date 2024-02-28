美股最錢線／企業高層賣股 股價恐已觸頂

近日亞馬遜的貝佐斯 、摩根大通 的戴蒙和Meta的查克柏格 都拋售大量自家公司股份，引發市場猜疑：這些舉措是否意味著企業領導人對股價失去信心。

數據顯示，貝佐斯光是2月9個交易日就拋售了5000萬股亞馬遜股票，價值約85億元，數量相當驚人。查克柏格則在2023年最後兩個月以超過4億元價格套現Meta近180萬股股票。戴蒙本月加入前兩人行列，以約1.5億元價格拋售小摩約82.2萬股股票。

過去一年Meta股價飆漲了186%，摩根大通上漲近30%，亞馬遜上漲近90%。這三家公司的股價都接近歷史新高。

查克柏格在最近交易之前已有將近2年沒有出售Meta股票。在2019年之前，貝佐斯每年出售的股票不到30億元，只在2020年初4天內賣出超過30億元股票。戴蒙擔任執行長18年，這是他首次出售摩根大通股票。

雖然高管拋售股票的原因有很多：例如，Meta發言人表示，查克柏格出售Meta股票主要是為了資助慈善活動，承諾將其99%股份捐獻給慈善目的。而根據相關報導，貝佐斯套現支付包括遊艇、太空船和豪宅等大額支付。

戴蒙這次售股是早在2022年即制訂的預先安排交易計畫之一，該計畫股票交易按照預定的時間表和價格目標自動進行。戴蒙堅稱，交易的動機並不是對銀行生存的任何特別擔憂，他相信摩根大通未來的潛力。

但是，將三家公司股價的漲幅納入考量，似乎代表這些股票的上漲幅度可能非常有限。

由於貝佐斯、祖克柏和戴蒙所售持股只占所持股份一小部分；他們仍持有各自公司大量股票。

不過，他們一直沒有回購自家公司股票，這代表他們認為最好的時機尚未到來，所以還不打算增加對自家公司的曝險。因此他們一直在出售股票，可能會傳遞出這樣的訊息：這些公司的股票估值已經達到頂點了。（財經新聞組）