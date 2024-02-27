我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警方公布德州教堂槍案影像 女槍手大喊「我需要幫助」

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

別了 電動車…蘋果放棄投入數十億美元長達十年開發

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果約在2014年開始研發電動車，目標是推出擁有豪華轎車內裝、具有語音導航功能的全自動電動車。（美聯社）
蘋果約在2014年開始研發電動車，目標是推出擁有豪華轎車內裝、具有語音導航功能的全自動電動車。（美聯社）

彭博引述知情人士報導，蘋果（Apple）將放棄長達十年的電動車研發計畫，代表蘋果歷來最有雄心的計畫譜下休止符。

知情人士說，蘋果周二對內部公布這個消息，令從事此項目近2,000名員工大感吃驚。知情人士透露，上周才來台祝賀鴻海50周年的營運長威廉斯（Jeff Williams）和負責電動車項目的副總裁Kevin Lynch 公布了這個消息。

此消息經彭博報導後，令有些投資人鬆一口氣。蘋果周二收漲0.8%。特斯拉執行長馬斯克也對此表示歡迎，在X上接連回應。

兩位蘋果高層主管告訴電動車項目的員工，電動車計畫將開始逐步結束，原本名為特別項目事業群（SPG）的汽車團隊的多數員工將轉移到由 John Giannandrea 領導的人工智慧（AI）部門。這些員工將專注於生成式AI項目，也是蘋果開始重視的優先項目。

據報導，蘋果電動車團隊還有數百名硬體工程師和汽車設計師，或許他們可以申請其他團隊的職位。也會有人被裁掉，但人數尚不清楚。

對蘋果來說，結束電動車開發終究是令人震撼的決定。蘋果約在2014年開始研發電動車，目標是推出擁有豪華轎車內裝、具有語音導航功能的全自動電動車，前後已投入數十億計美元。

蘋果董事會擔心，即使繼續每年花費數億美元在電動車項目，最終產品可能永遠不會見到天日。

上周才赴台祝賀鴻海50周年的蘋果（Apple）營運長威廉斯（Jeff Willi...
上周才赴台祝賀鴻海50周年的蘋果（Apple）營運長威廉斯（Jeff Williams）對內公布結束電動車開發的消息。（美聯社）

電動車 AI 特斯拉

上一則

梅西百貨未來3年關閉150家門市 加速奢侈名店發展

下一則

找晶片大神助陣 日半導體研發國家隊與這家新創合作AI晶片

延伸閱讀

若透過蘋果系統付款 可能無法使用Netflix帳戶

若透過蘋果系統付款 可能無法使用Netflix帳戶
Apple自駕車宣告胎死腹中 參與計畫2000員工將轉發展AI

Apple自駕車宣告胎死腹中 參與計畫2000員工將轉發展AI
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
電動車變身公路電影院？EV投影設備前景大好

電動車變身公路電影院？EV投影設備前景大好

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
華爾街最看好美超微（Super Micro）的分析師，將目標價調至1,300美元。 （路透）

美超微可漲到1300美元？華爾街最大多頭喊出新目標價

2024-02-21 07:51
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
賓士警告地緣政治和貿易緊張將使銷售承壓，2024獲利展望趨於保守。 路透

這家德國豪華車廠估今年銷售有壓 ...不是因為車子太貴

2024-02-22 14:46

超人氣

更多 >
3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財

3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁