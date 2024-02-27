別了 電動車…蘋果放棄投入數十億美元長達十年開發

蘋果約在2014年開始研發電動車，目標是推出擁有豪華轎車內裝、具有語音導航功能的全自動電動車。（美聯社）

彭博引述知情人士報導，蘋果（Apple）將放棄長達十年的電動車 研發計畫，代表蘋果歷來最有雄心的計畫譜下休止符。

知情人士說，蘋果周二對內部公布這個消息，令從事此項目近2,000名員工大感吃驚。知情人士透露，上周才來台祝賀鴻海50周年的營運長威廉斯（Jeff Williams）和負責電動車項目的副總裁Kevin Lynch 公布了這個消息。

此消息經彭博報導後，令有些投資人鬆一口氣。蘋果周二收漲0.8%。特斯拉 執行長馬斯克也對此表示歡迎，在X上接連回應。

The natural state of a car company is dead — Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2024

兩位蘋果高層主管告訴電動車項目的員工，電動車計畫將開始逐步結束，原本名為特別項目事業群（SPG）的汽車團隊的多數員工將轉移到由 John Giannandrea 領導的人工智慧（AI ）部門。這些員工將專注於生成式AI項目，也是蘋果開始重視的優先項目。

據報導，蘋果電動車團隊還有數百名硬體工程師和汽車設計師，或許他們可以申請其他團隊的職位。也會有人被裁掉，但人數尚不清楚。

對蘋果來說，結束電動車開發終究是令人震撼的決定。蘋果約在2014年開始研發電動車，目標是推出擁有豪華轎車內裝、具有語音導航功能的全自動電動車，前後已投入數十億計美元。