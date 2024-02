別了 電動車…蘋果放棄投入數十億美元長達十年開發

彭博引述知情人士報導,蘋果(Apple)將放棄長達十年的電動車 研發計畫,代表蘋果歷來最有雄心的計畫譜下休止符。

知情人士說,蘋果周二對內部公布這個消息,令從事此項目近2,000名員工大感吃驚。知情人士透露,上周才來台祝賀鴻海50周年的營運長威廉斯(Jeff Williams)和負責電動車項目的副總裁Kevin Lynch 公布了這個消息。

此消息經彭博報導後,令有些投資人鬆一口氣。蘋果周二收漲0.8%。特斯拉 執行長馬斯克也對此表示歡迎,在X上接連回應。

The natural state of a car company is dead