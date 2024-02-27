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阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

財經簡訊

財經新聞組／整理

對沖基金正反手拋售科技股

輝達公布財報前幾周，對沖基金紛紛買進科技股。但現在它們卻以7個月來最快的速度獲利了結和出售。高盛集團大宗經紀部門數據顯示，職業經理人上周連續4個交易日拋售部位，包括22日輝達公布上季業績後的第二天。銷售強度在過去5年百分比中排名第98。數據顯示，在連續6周買入之後，交易員正將科技股獲利了結，並將多餘的現金投入波動性較小的股票，例如消費性必需品。生產家居產品的公司出現10周來最大的淨買進量。

登陸器翻覆 Intuitive股價崩

總部位於休士頓的太空探索公司Intuitive Machines表示其奧德修斯月球登陸器翻倒並側臥，該公司股價下跌34.62%。該公司是第一家登陸月球的私人公司，也是自1972年以來第一個美國登月的載具。該公司表示，其6個NASA科學和技術有效載荷中，除了一個之外，所有載荷均朝上，可以接受通訊。該公司表示，有效載荷側面包含由藝術家傑夫昆斯(Jeff Koons)創作的微型不銹鋼雕塑組成的藝術品。

達美樂同店銷售額超過預期

達美樂披薩(Domino's Pizza)上季同店銷售額超過華爾街的預期，其會員計畫的改革以及與 Uber Eats 的送貨合作，提高了人們對其披薩和雞翅的需求。在經歷2023年初銷售放緩的困境後，該公司近幾個月推出多項舉措，包括促銷以及向會員用戶提供更多可兌換積分，幫助其扭轉頹勢並吸引更多消費者。門市人員配備水準的提高以及送貨司機的充足度提高，也有助於其更好地滿足需求。LSEG數據顯示，當季達美樂美國同店銷售額成長2.8%，超過分析師預期的2.2%增幅。

波克夏控股市值逼近1兆元

巴菲特領導的波克夏控股市值逼近1兆元，這家投資集團的B類股票在連續第二年創下營業獲利紀錄後下跌約2%。這位93歲的投資傳奇人物在致股東的年度信中向投資人保證，波克夏控股將「基業長青」；但他也降低了預期，聲稱公司已經沒有多少利潤豐厚的投資機會了。他表示，波克夏控股的表現將略好於「普通美國公司」，但除此之外的任何事情都只是「一廂情願」，如使擁有1676億元的現金儲備。

波克夏 投資 輝達

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先進國家房價 將觸底反彈

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等待通膨數據 股指跌落高點

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