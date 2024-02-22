掃除疑慮 輝達上季淨利年增7.7倍

輝達上季財報讓度讓人折服，並對本季表現有很高期待。（路透）

輝達 上季財報超出華爾街對獲利和銷售額的預期；並表示即使與大規模成長的預期較高相比，本季營收也將優於預期。

輝達預計本季銷售額為240億元。LSEG調查的分析師預計每股獲利為5.00元，銷售額為221.7億元，主要得益於對其領先產業的人工智慧晶片 的強勁需求以及供應鏈動態的改善。

輝達上季淨利122.9億元，合每股4.93元，比去年的14.1億元或每股57分成長769%。調整後每股獲利5.15元，高於預期的每股4.64元。

輝達是最近科技業對大型人工智慧(AI )模型痴迷的主要受益者；這些模型高度依賴輝達昂貴的伺服器繪圖晶片。

輝達表示，由於伺服器AI晶片的強勁銷售，特別是該公司H100等「Hopper」晶片的強勁銷售，總營收221.0億元，較一年前成長265%，高於預期的206.2億元。

該公司表示：「企業軟體和消費者互聯網應用程式以及汽車、金融服務和醫療保健等多個垂直行業，推動了強勁的需求。」

這些銷售額歸類在該公司資料中心業務中，占輝達營收的大部分。資料中心銷售額成長409%，達到184億元。

輝達表示，其資料中心收入受到美國最近限制向中國出口先進AI半導體的影響。

包括筆記型電腦和個人電腦顯示卡的遊戲業務僅年增56%，達到28.7億元。在AI晶片起飛之前，遊戲顯示卡曾是輝達的主要業務；輝達的一些顯示卡可以用於AI。

輝達的小型業務並沒有表現出同樣的快速成長。其汽車業務銷售額下降4%至2.81億元，而其OEM和包括加密晶片在內的其他業務則成長7%至9000萬美元。輝達為專業應用製造圖形硬體的業務成長105%，達到4.63億元。

該公司的供應鏈一直無法滿足輝達晶片不斷飆升的需求，但也正在改善。分析師預計，主要供應商台積電的先進封裝產能將在今年上半年有所改善，這將使輝達能夠克服向客戶提供更多晶片能力的核心瓶頸。