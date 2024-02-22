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掃除疑慮 輝達上季淨利年增7.7倍

財經新聞組／綜合報導
輝達上季財報讓度讓人折服，並對本季表現有很高期待。（路透）
輝達上季財報讓度讓人折服，並對本季表現有很高期待。（路透）

輝達上季財報超出華爾街對獲利和銷售額的預期；並表示即使與大規模成長的預期較高相比，本季營收也將優於預期。

輝達預計本季銷售額為240億元。LSEG調查的分析師預計每股獲利為5.00元，銷售額為221.7億元，主要得益於對其領先產業的人工智慧晶片的強勁需求以及供應鏈動態的改善。

輝達上季淨利122.9億元，合每股4.93元，比去年的14.1億元或每股57分成長769%。調整後每股獲利5.15元，高於預期的每股4.64元。

輝達是最近科技業對大型人工智慧(AI)模型痴迷的主要受益者；這些模型高度依賴輝達昂貴的伺服器繪圖晶片。

輝達表示，由於伺服器AI晶片的強勁銷售，特別是該公司H100等「Hopper」晶片的強勁銷售，總營收221.0億元，較一年前成長265%，高於預期的206.2億元。

該公司表示：「企業軟體和消費者互聯網應用程式以及汽車、金融服務和醫療保健等多個垂直行業，推動了強勁的需求。」

這些銷售額歸類在該公司資料中心業務中，占輝達營收的大部分。資料中心銷售額成長409%，達到184億元。

輝達表示，其資料中心收入受到美國最近限制向中國出口先進AI半導體的影響。

包括筆記型電腦和個人電腦顯示卡的遊戲業務僅年增56%，達到28.7億元。在AI晶片起飛之前，遊戲顯示卡曾是輝達的主要業務；輝達的一些顯示卡可以用於AI。

輝達的小型業務並沒有表現出同樣的快速成長。其汽車業務銷售額下降4%至2.81億元，而其OEM和包括加密晶片在內的其他業務則成長7%至9000萬美元。輝達為專業應用製造圖形硬體的業務成長105%，達到4.63億元。

該公司的供應鏈一直無法滿足輝達晶片不斷飆升的需求，但也正在改善。分析師預計，主要供應商台積電的先進封裝產能將在今年上半年有所改善，這將使輝達能夠克服向客戶提供更多晶片能力的核心瓶頸。

輝達 晶片 AI

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