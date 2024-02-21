亞馬遜下周一加入道瓊指數

亞馬遜（Amazon）26日加入道瓊指數。 （路透）

美國電商巨人亞馬遜（Amazon）下周一（26日）交易日一開始，將取代連鎖藥妝店Walgreens Boots Alliance，加入道瓊 工業指數，正式成為藍籌股一員。

管理道瓊指數30檔成份股的史坦普道瓊指數公司表示，這項調整是由超市沃爾瑪 （Walmart）股票一拆三帶動。沃爾瑪分割股票將在下周一生效。

華爾街 日報指出，道瓊工業指數這項藍籌股指數是依股票價格計算權重，而非像史坦普500指數依照市值計算權重。沃爾瑪分割股票使得股價變低，在道瓊指數的權重也就降低。

道瓊指數的計算方法是，把30檔成份股的股價總加起來，除以一個代表改變的因數。這因數納入的改變包括拆股和新加入指數的股票等等。因此，一檔股票股價高的話，對指數的變動就有較大的影響，不管這檔股票的總市值是多少。

前次道瓊成份股調整是在2020年8月，當時Saleforce、安進（Amgen）、漢威聯合（Honeywell International）加入，取代埃克森美孚（Exxon Mobil）、輝瑞（Pfizer）、 雷神技術（Raytheon Technologies），觸發改變是因為蘋果拆股。