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沃爾瑪電商2位數成長 23億收購Vizio

財經新聞組／綜合報導
沃爾瑪以23億元收購智慧電視製造商Vizio。（路透）
沃爾瑪以23億元收購智慧電視製造商Vizio。（路透）

沃爾瑪上季營收增加6%，因購物者在假期期間湧向這家大型零售商，而且全球電子商務銷售額實現兩位數成長。

這家零售巨頭同時宣布將以23億元、合每股11.5元收購智慧電視製造商Vizio，以加速其廣告業務的成長。

財務長雷尼(John David Rainey)表示，客戶在採購時仍展現出謹慎態度，購物籃中的物品越來越少，但購物的頻率卻越來越高。他說，電子產品、電視、電腦和其他一些昂貴的商品一直很難銷售。

但他表示，即使在假期高峰過後，沃爾瑪的銷售依然強勁。

雷尼表示，收購Vizio將成為「我們業務中高利潤、快速成長的部分」的「促進劑」。

截至1月31日當季，沃爾瑪淨利降至54.9億元，合每股2.03元；而去年同期為62.8億元，合每股2.32元。調整每股獲利1.80元，高於預期的1.65元。

營收較去年同期的1640.5億元增加至1733.9億元，高於預期的1707.1億元。

沃爾瑪預計第1財季綜合淨銷售額將成長4%至5%。還預計股票分割前調整後每股獲利在1.48至1.56美元間。

該零售商預計2025財年綜合淨銷售額將成長3%至4%。全年盈餘預計在股票分割前調整後每股獲利將為6.70至7.12元。

沃爾瑪美國部門的可比銷售額成長4%。山姆會員店的可比銷售額成長了 1.9%，其中包括燃料。

全球電子商務銷售額年增23%，總額突破1000億元。在美國，由於購物者使用路邊取貨並下單送貨上門，電子商務成長了17%。

廣告對沃爾瑪來說也是一項卓有成效的事業；全球年增約33%，美國部門年增22%。

在美國，客戶交易量較去年同期成長4.3%。然而，平均帳單金額略有下降。

雷尼表示，沃爾瑪認為目前通貨緊縮的可能性較小。某些類別的日用商品價格比一年前有所下降。然而，食品價格仍以偏低的個位數上漲。

沃爾瑪 零售商 利潤

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