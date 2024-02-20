蘋果違競爭法 傳歐盟要罰5億歐元

英國「金融時報」引述未透露姓名的知情人士消息報導，歐盟 執委會將因涉嫌違反歐盟競爭法，對蘋果處以約5億歐元的罰款，約合5.39億美元。

繼Spotify 於2019年向監管機構提出正式投訴後，歐盟對蘋果阻礙第三方音樂服務並支持自家App le Music服務的指控展開調查。

在大多數地區，蘋果公司的App Store規則禁止Spotify等公司在應用程式內直接向用戶收取訂閱費用，必須改用蘋果的App Store計費服務，該服務收取高達30%的佣金。

布魯塞爾於2021年正式對蘋果發起反競爭調查，但去年縮小調查範圍，放棄推動開發者使用自有應用程式內支付系統的指控。

最新版本的調查重點是蘋果是否限制應用程式向用戶告知其本地應用程式商店之外更便宜的訂閱替代方案，這可能違反了歐盟競爭法。

消息人士告訴英國「金融時報」，調查結果將導致歐盟委員會指控蘋果濫用其強大地位，並禁止其音樂服務訂閱政策的「不公平交易條件」。

如果真的處分罰款，將是歐盟對一家大型科技公司實施過最嚴厲的經濟處罰之一。在此之前，谷歌也曾遭到一系列高爭議的巨額罰款。

蘋果之前曾因反壟斷行為而被處以罰款：例如在法國被處以11億歐元的罰款，後來經上訴減至3.72億歐元；但這將是布魯塞爾首次對蘋果公司進行此類罰款。

根據報導，這項罰款是歐盟全面打擊的一部分，並且刻意選在歐盟3月頒布具有里程碑意義的《數位市場法案》(DMA)之前提出。這項新法律意在解決被視為「守門人」的大型科技公司的反競爭行為，其中包括蘋果、亞馬遜和谷歌等公司。

小型網路公司和Spotify等其他科技企業長期以來一直抱怨受到這些科技巨頭商業行為的不公平限制。

就蘋果而言，《數位市場法案》將要求其允許第三方開發者在iOS Store之外下載應用程式，並可藉由這些應用程式直接向客戶收取費用。

蘋果已採取行動應對歐盟法規，宣布對其在歐盟的iOS、Safari和App Store進行更改，並宣布很快將允許軟體開發人員透過替代商店將其應用程式分發到蘋果裝置。

在另一起反壟斷案件中，歐盟執委會還在調查蘋果限制競爭對手存取其Apple Pay行動系統的方式。蘋果已經就該案做出讓步。

英國「金融時報」報導，歐盟執委會宣布罰款的時間尚未確定，但這不會改變反壟斷調查的方向。