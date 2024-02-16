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波克夏減碼蘋果 加碼雪佛龍

財經新聞組／綜合報導
巴菲特旗下波克夏控股上季調整持股。（路透）
巴菲特旗下波克夏控股上季調整持股。（路透）

美國證券交易委員會(SEC)公布巴菲特掌舵的波克夏控股去年第4季持股報告指出，該公司減碼蘋果、派拉蒙環球、惠普三家公司的股票，另外加碼3支股票，包括Sirius XM、西方石油公司和雪佛龍；同時出清住宅建築商D.R.Horton在內的4支股票。

報告顯示，波克夏去年第4季減碼1000萬股蘋果股票，減持幅度約為1%。蘋果在其持有資產占比也從第3季的50.19%降至50.04%。雖然占比下降，蘋果仍是波克夏控股投資組合的最大持股，持有超過9.05億股。

業內人士認為，這可能只是戰略調整，而不是對這家科技巨頭失去信心。

今年至今蘋果股價下跌4.35%。過去一年該公司股價上漲20%。

除了降低蘋果持股比例，波克夏控股還減碼派拉蒙環球和惠普兩家公司股票，減碼幅度分別爲32.44%和77.71%。

截至去年12月31日，該公司共持有約6332萬股的派拉蒙環球股票和2285萬股的惠普股票。

特別值得注意的是，去年第4季波克夏控股買進1584萬股雪佛龍股票，累計持有該公司股票1.26億股，持股市值達到188億美元。同時，伯克希爾還加碼另一家能源巨頭西方石油公司的股票。

此外，波克夏控股大幅加碼美國廣播公司Sirius XM的股票，持股增幅達315.6%。目前累計持有該公司4024萬股股票。

另一方面，波克夏控股清倉美國住宅建築商D.R.Horton、壽險公司Globe Life、保險公司Markel Group以及巴西金融科技公司StoneCo等4支股票。

截至去年第4季，波克夏控股持有股票數量降至41支。目前前十大持股分別為：蘋果、美國商銀、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、Davita Inc和花旗集團。

波克夏沒有披露第4季的任何新投資。該公司已連續第二季獲得SEC許可，暫時保密其持有的一支或多支股票。

波克夏 石油 投資

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