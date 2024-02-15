美股最錢線/科技富豪賣股 趁早落袋為安

最新文件顯示，貝佐斯 (Jeff Bezos)再次賣出1200萬股亞馬遜 股票，自7日以來減持規模已經超過40億元。亞馬遜2月2日披露，貝佐斯計劃在12個月內出售5000萬股股票。而他只用了4個交易日就已賣出近半部位。

其實不只貝佐斯。最近半年不少全球巨富也都在賣股求現。美國證券交易委員會(SEC)去年9月文件顯示，輝達總裁兼CEO黃仁勳在三天內套現逾4000萬元；Meta創始人查克伯格自去年11月1日到年底的兩個月內，每個交易日都在出售其Meta持股，累計賣出接近128萬股，套現約4.28億元；特斯拉執行長馬斯克的一名資深副手去年年底擬訂股票交易計劃，允許他們在未來幾個月出售大量公司股票。

富豪們賣股還是有一定啟示意義的；居高思危可能是一項最可能因素。

今年以來直至2月7日，史坦普500指數上升4.7%，優於MSCI全球股指的2.5%升幅。不過升幅似乎主要集中在科技巨頭，尤其是與AI相關的半導體產業。科技「七巨頭」年初至2月7日創下10.5%的升幅，而史坦普半導體指數升幅更高達17.5%。

星展銀行認為，根據對未來3年獲利成長的分析預期，史指的科技和通訊服務類股會分別上升38.6%和63.1%。而「七巨頭」的3年獲利成長率也高達66.5%。如果單以半導體產業來分析，未來3年的獲利成長更高達78.9%。顯示美股離不開科技股。

然而，不少經驗豐富的投資 人卻發出警告。傳奇投資人格蘭珊(Jeremy Grantham)警告，美股價格高得離譜，可能會陷入困境。他也認為人工智慧是一個注定要破裂的泡沫，美國經濟將遭受輕微衰退、甚至可能出現更糟糕的局面。（財經新聞組）