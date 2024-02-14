我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

Tim Hortons助力 餐廳品牌業績佳

財經新聞組／綜合報導

受Tim Hortons銷售強於預期的推動，餐廳品牌(Restaurant Brands International)上季獲利和營收超出分析師的預期。

餐廳品牌第4季淨利5.08億元，合每股1.6元；高於去年同期的2.29億元和每股74分。不計項目，每股獲利75分，高於預期的73分。

淨銷售額成長8%達18.2億元，略高於預期的18.1億元。

本季是餐廳品牌首次採用全新財報結構分享其業績。該公司現在主要披露其美國和加拿大的各個品牌業績，並將其所有國際市場表現納入其「國際」部門。

Tim Hortons本季同店銷售成長8.4%，超出StreetAccount預期的4.7%。這家加拿大咖啡連鎖店通常是營收最大貢獻者。

漢堡王同店銷售額成長6.3%。該連鎖店的美國業務目前已轉虧為盈一年多，其中包括改造餐廳和在廣告上投入更多資金。

餐廳品牌最近也斥資10億元收購漢堡王美國最大的加盟經營商Carrolls Restaurant Group，以幫助該連鎖店更快地改造門市。

百佰雞(Popeyes)本季同店銷售額成長5.5%。這家炸雞連鎖店在本財報 期間推出雞翅作為常態菜單項目。雞翅是百佰雞首宗超級盃廣告的焦點，該廣告在11日的比賽期間播出。

餐廳品牌國際同店銷售額成長4.6%。

漢堡王 加拿大 超級盃

上一則

台幣上半年匯率 專家估維持3字頭

下一則

受夠通膨 速食愛好者 不買得來速了

延伸閱讀

泰勒絲現身超級盃破收視紀錄 比阿波羅11號登月還多人看

泰勒絲現身超級盃破收視紀錄 比阿波羅11號登月還多人看
小羅勃甘迺迪在超級盃花700萬 廣告內容家族也不開心

小羅勃甘迺迪在超級盃花700萬 廣告內容家族也不開心
觀戰超級盃 灣區華人也瘋狂 女球迷中午就到酒吧占位

觀戰超級盃 灣區華人也瘋狂 女球迷中午就到酒吧占位
超級盃戰賭城 兩隊州民卻不能下注

超級盃戰賭城 兩隊州民卻不能下注

熱門新聞

美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30
加拿大在彭博新能源財經的電池供應鏈排行首度奪冠 。 （路透）

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

2024-02-05 07:51
輝達股價今年來大漲45%，公司市值已超過1.7兆美元。（路透）

Nvidia現在市值多驚人？股價今年來已狂飆45％ 1家抵全香港上市中企

2024-02-10 06:18

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事