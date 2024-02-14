Tim Hortons助力 餐廳品牌業績佳

受Tim Hortons銷售強於預期的推動，餐廳品牌(Restaurant Brands International)上季獲利和營收超出分析師的預期。

餐廳品牌第4季淨利5.08億元，合每股1.6元；高於去年同期的2.29億元和每股74分。不計項目，每股獲利75分，高於預期的73分。

淨銷售額成長8%達18.2億元，略高於預期的18.1億元。

本季是餐廳品牌首次採用全新財報結構分享其業績。該公司現在主要披露其美國和加拿大 的各個品牌業績，並將其所有國際市場表現納入其「國際」部門。

Tim Hortons本季同店銷售成長8.4%，超出StreetAccount預期的4.7%。這家加拿大咖啡連鎖店通常是營收最大貢獻者。

漢堡王 同店銷售額成長6.3%。該連鎖店的美國業務目前已轉虧為盈一年多，其中包括改造餐廳和在廣告上投入更多資金。

餐廳品牌最近也斥資10億元收購漢堡王美國最大的加盟經營商Carrolls Restaurant Group，以幫助該連鎖店更快地改造門市。

百佰雞(Popeyes)本季同店銷售額成長5.5%。這家炸雞連鎖店在本財報 期間推出雞翅作為常態菜單項目。雞翅是百佰雞首宗超級盃 廣告的焦點，該廣告在11日的比賽期間播出。

餐廳品牌國際同店銷售額成長4.6%。