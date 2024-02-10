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迪士尼突破傳統 用AI推動廣告

財經新聞組／綜合報導
傳統娛樂巨頭迪士尼也開始涉入AI，據以推動廣告業務。（路透）
傳統娛樂巨頭迪士尼也開始涉入AI，據以推動廣告業務。（路透）

迪士尼正在利用人工智慧(AI)來驅動新的廣告工具，有助品牌客製化廣告以適應電影或電視節目中特定場景。

該工具被稱為「神奇字句」，為Disney+和Hulu串流服務引入一種新形式的上下文廣告。它結合AI和機器學習來分析和標記記憶庫中場景，辨別內容、品牌、圖像和情緒。

品牌可以使用這些稱之為「元資料」的描述性標籤來辨識特定場景或情緒，然後客製化訊息傳遞以匹配。

宏盟(Omnicom Media Group)媒體集團首席投資辦公室卡拉布雷斯(Geoffrey Calabrese)表示：「這意味著放棄傳統的演示和吸特定受眾。」「這些神奇字句能夠在觀眾層面將消費者的情感聯繫起來，改變遊戲規則。」

迪士尼透露，宏盟是參與廣告產品早期測試的6家全球廣告公司之一。

迪士尼全球廣告銷售主管費羅(Rita Ferro)表示，該功能使廣告商能夠最大限度地發揮其訊息的影響力，「因為它與觀眾體驗到的概念產生共鳴」。

當前廣告商和觀眾逐漸遠離廣播和有線電視。根據LSEG，迪士尼2024財年第1季廣告收入下降近3%至33.5億元，反映出傳統電視收視率的下降。研究機構eMarketer估計Disney+去年收入約為7.9億元。

迪士尼雖未報告廣告收入，但執行長艾格(Bob Iger)在本周電話會議上告訴投資人，Disney+服務的廣告支援版本在第1季度吸引超過1000家廣告商，比推出時增加了10倍。

艾格在聲明中表示：「我們革命性的技術確保我們的整個串流媒體產品組合將成為未來幾年品牌的最終目的地。」

迪士尼直接面向消費者業務總裁爾利(Joe Earley)表示，註冊Disney+的消費者中有一半選擇了較便宜的廣告版本。他表示，該公司花了數年時間完善專為串流媒體設計的廣告技術。其Hulu服務於2008年作為免費、廣告支援的服務推出。

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