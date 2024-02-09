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歷史證明 美股大漲後會休息

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數、那斯達克100指數和史坦普500指數7日均創下歷史新高。史指也首次接近5000點的心理大關。

而在此同時，美股目前正處於一年中最疲軟的月份之一；而在選舉年，未來一個月的表現甚至會更加疲軟。在經過為期3個月的強勁反彈後，歷史證明這可能需要幾周時間才能消化。

雖然沒有人建議放棄「史指站上5000點」的想法並放空輝達，但現在正是盤點今年成效以及糾正分歧日益加劇的好時機。

傳統道瓊理論認為：道瓊工業指數和道瓊運輸平均指數應該彼此一致。一般來說，製造產品的公司和運輸產品的公司之間有廣義的一致性走勢。

但最近，工業股不斷創下歷史新高，而運輸業則一直在試圖突破先前的阻力。雖然這個問題可以透過交通運輸的飆升來解決，但季節性因素顯示工業可能會「向後看齊」運輸業。

然後是大型股。市場過度集中這個話題已經被談論得死去活來，因為有限的領導數量已經牢牢地抓住股市多頭和空頭的心。

看漲的觀點是，落後者再次追上領先群。看跌的觀點是，領先群意識到走得太遠，需要等待市場其他部分追上。

無論哪種方式，代表性不足的部門和行業都應該有機會看到更多機會。在這方面，醫療保健、金融和工業股經過12月和1月的盤整後均突破近期新高。

醫療保健類股是今年表現第三好的類股，較10月底低點上漲17%，最近更突破歷史新高。但更重要的是它突破多周的上行盤整。

同樣道理，經6周盤整，大型工業股再次創下歷史新高，重新測試先前的突破水平。

道瓊 那斯達克 輝達

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