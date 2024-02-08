醫療成本上升 CVS調降獲利財測

上季業績雖不錯，CVS調降今年全年財測。（路透）

CVS Health第4季營收和調整後獲利超出預期，但調降全年獲利財測，理由是醫療成本上升困擾著整個保險業。

該公司將2024年調整後獲利財測調降至至少每股8.3元，低於先前每股至少8.5元的財測。LSEG調查的分析師預計全年調整後每股獲利為8.49元。

CVS也將其未調整的獲利財測從至少每股7.26元下修至每股7.06元。

CVS 本季銷售額為938.1億元，較去年同期成長近12%。主要是由其強勁的健康服務業務所推動的。

雖然CVS獲利超出預期，但較上年下降。第4季淨利為20.5億元，合每股1.58元。去年同期淨利為23.3億元，合每股1.77元。不包括無形資產攤銷和資本損失等某些項目，當季調整後每股獲利為2.12元。

該公司健康服務部門本季創造491.5億元收入，較上年同季成長12.3%。根據StreetAccount，銷售額超出分析師463.5億元的預期。

醫療服務部門本季處理了6.008億份藥品索賠，與去年同期持平。

健康保險部門本季創造267.3億元的收入，較上年同季成長約16%。該部門包括Aetna的平價醫療法案、醫療保險 優勢和醫療補助計劃，以及牙科和視力保險計劃。

根據StreetAccount，該銷售額低於分析師預期的270.9億元。

保險部門的醫療保險賠付率從去年同期的85.8%增至88.5%。較低的比率通常代表公司收取的保費 多於支付的理賠，從而導致更高的獲利能力。

根據 StreetAccount，分析師預計這個理賠率為88.1%。

該公司藥品和消費者健康部門本季銷售額為311.9億元，年增8.6%。該部門在CVS的9000多家實體零售藥局發放處方，並提供其他藥房服務，例如診斷測試和疫苗 接種。

根據StreetAccount，分析師預計該部門銷售額為301.5億元。

CVS表示，成長主要來自處方籤數量增加、品牌價格上揚和疫苗接種的貢獻。該部門當季處理了4.315億份處方籤，略高於上年同期的4.234億份。

CVS當季同店銷售額較上年同期成長11.3%。但成長並不均衡：藥房部門成長15.5%，而連鎖店本身下跌3.1%。