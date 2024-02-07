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投資人與Fed降息預期分歧：金融市場上半年恐陷震盪

編譯任中原／綜合報導
金融市場預期美聯準會將降息的希望，因為美經濟數據超強及Fed主席鮑爾的強硬訊息而崩潰。（歐新社）
金融市場預期美聯準會將降息的希望，因為美經濟數據超強及Fed主席鮑爾的強硬訊息而崩潰。（歐新社）

金融市場預期美國聯準會（Fed）將降息的希望，終於因為經濟數據超強及Fed主席鮑爾的強硬訊息而告崩潰。但市場交易商仍預期今年Fed將降息5碼，比Fed本身的預測超出2碼。金融時報（FT）報導指出，如果Fed堅持只降3碼，金融市場可能陷入動盪，投資人也可能蒙受損失。

自從去年12月的政策會議之後，市場對今年的預期降息幅度一直是5~6碼；而且直到上周的Fed會議之前，市場仍預測Fed將於3月開始降息。但在鮑爾表示3月降息並非Fed認為的「基本情況」，加上元月就業數據超強，以及鮑爾的電視訪談後，目前市場預期3月降息的機率只剩20%。

富蘭克林坦伯頓集團債券部門投資長狄塞表示，「我們正緩步趨向Fed的立場。12月時市場可能有意催促Fed更早降息，但經濟數據卻跟市場不合作。數據並未弱到足以壓迫Fed提早降息。元月就業報告公布後，市場終於開始傾聽鮑爾的話」。

過去幾天來美國債市動盪激烈，曾出現數個月來單日最大的震幅，因為投資人已相信3月不會降息。

上周五就業報告公布後，對政策利率最為敏感的2年期公債殖利率急升16基點，本周一再升到4.48%，為一個月來高點。

如果市場再被迫調整對Fed降息幅度的預測，市場可能更加動盪。美國公債Move恐慌指數元月時曾降到四個月低點，但2月隨著投資人對利率的預期生變，指數因而升高。

浦瑞興金融服務集團（PNC）投資長阿加提表示，「市場預期Fed降息的幅度更大，但並不表示能夠得到這麼大的降息幅度，這將導致上半年市場陷入震盪」。

市場與Fed對利率走勢的歧見，也使企業制定融資計畫時備受挑戰，並引發一波投機性的舉債。去年底股債市場全面大漲，殖利率下降，使今年初美國投資級與垃圾級公司債市場發債金額激增。

阿波羅集團首席經濟學者史洛克表示，「我們認為無論是投資級或垃圾級企業，都認為『能拿就拿』；但在元月就業報告公布之後，市場大門可能變窄」。

法國巴黎銀行美國總體策略主管預測，Fed將於5月開始降息，之後五次會議都將各降息1碼（共6碼）。如果通膨續降，但Fed降息幅度較小，實質利率將大幅上升，對經濟的約束力更強。

降息 殖利率 投資

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