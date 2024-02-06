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中東動盪 影響麥當勞上季營收

財經新聞組／綜合報導

麥當勞上季業績好壞參半，因為中東動盪對其在這些市場的銷售造成影響。

這家速食巨頭第4季淨利為20.4億元，合每股2.8元，高於去年同期的19億元和每股2.59元；排除不再使用的軟體沖銷、重組成本和其他項目，麥當勞每股獲利2.95元，高於預期的2.82元。

淨銷售額成長8%，達64.1億元，低於預期的64.5億元。

由於中東銷售陷入困境，該連鎖店本季全球同店銷售額成長3.4%，低於StreetAccount預期的4.7%。

國際開發加盟市場的同店銷售額僅成長0.7%。麥當勞表示，由於以色列與哈馬斯的戰爭，該部門的銷售額出現下滑。

麥當勞在財報聲明中表示：「公司正在監控不斷變化的局勢，預計只要戰爭繼續，局勢就會繼續對整個系統的銷售和收入產生負面影響。」

該細分市場的所有其他市場，如中國和日本，本季同店銷售均出現正成長。

受菜單價格上漲的推動，美國同店銷售額成長4.3%，基本符合預期。該公司還將此歸功於有效的行銷和數位銷售成長。

該公司包括加拿大、澳洲和德國的國際市場部門同店銷售額成長4.4%，低於StreetAccount預期的5.1%。然而，法國同店銷售額卻出現萎縮。

對於2024年，麥當勞重申12月以來的財測，即新餐廳將使其全系統銷售額成長近2%，不包括匯率變動。該連鎖店計劃今年開設2100多家新店，以加速擴張並吸引更多客戶。

該公司還表示，今年將花費25至27億元的資本支出。其中一半以上將用於在美國及其國際市場開設新餐廳。

麥當勞 匯率 澳洲

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