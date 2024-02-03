美股靠七雄和超強就業再創新高 後續漲勢恐因Fed而鬆動

Meta公布兩年來最大的單季營收成長並首度配息，股價飆漲20%，單一市值爆增2,045億美元，創下美國上市公司史上最大單日市值漲勢。（路透）

美國股市周五進一步擴大本周戰果，史坦普500指數和道瓊工業指數雙雙再創新高，不僅有科技巨人股價掌腰，周五就業 超強數據也提振了企業獲利展望。如今，聯準會（Fed）降息 步調勢必不如市場期待，屢創新高的美股繼續攀高之路也難平順。

史坦普500指數周五上漲1.1%，再創歷史新高，邁向5,000點大關。道瓊工業指數漲約135點，今年來已九度刷新收盤紀錄。那斯達克綜合指數大漲1.7%。三大股指都連續第四周走高。

費城半導體指數周五上漲1.3%，台積電ADR大漲2.1%。

科技股「七雄」再度成為焦點，Meta公布兩年來最大的單季營收成長並首度配息，股價飆漲20%，單一市值爆增2,045億美元，創下美國上市公司史上最大單日市值漲勢。亞馬遜也因營收和獲利優於預期，股價大漲7.9%。蘋果大陸業績不如分析師所料，但收盤跌幅收斂至0.5%。Alphabet和微軟的股價發布財報後周四下跌，但周五再度走高。

與此同時，周五公布上月新增就業人數35.3萬，遠超過經濟學家所料。薪資成長彈升4.5%，也超出預期。

美國公債殖利率飆漲。美國10年公債殖利率從周四的3.862%上升至4.03%，創下2022年9月以來最大單日漲勢。

美國CIBC美國CIBC私人財富投資 長多納貝迪安（David Donabedian）說， 「今天的就業報告對軟著陸的說法提出了質疑…暗示根本沒什麼著陸，經濟還在快速成長」。NorthEnd私人財富投資長麥格拉斯（Alex McGrath）說：「我認為可以跟3月降息正式吻別了，更有可能是在5月。」

一個月前，市場所反映的3月降息的可能性將近80%，到了周五降至20%左右。

而在Renaissance Macro Research經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）看來，勞動生產力強勁成長，這表示單位勞動成本會得到控制，這正是企業獲利成長的良好後盾。

不過，美國經濟數據如此強勁，讓投資人面臨一個措手不及的問題：Fed若降息步調不如市場期待，又怎能繼續推動美股續創新高？

John Hancock 投資管理公司共同首席策略師米斯金（Matthew Miskin）說：「回顧第4季和最近股市的反彈，很大程度是受到Fed轉向（轉鴿）的觀念所推動，而這種轉向正從我們眼前消失。」

信安資產管理首席全球策略師夏席瑪（Seema Shah）指出，就業報告既如此強勁，「市場原先反映六至七次降息顯然太過頭了」。據LSEG統計，投資人目前仍反映Fed今年將降息150個基點，遠甚於Fed所預測的75個基點。

美國經濟成長持續高於趨勢，也可能引發通膨復萌的壓力。