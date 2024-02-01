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違約債務暴增 半數企業慣犯

財經新聞組／綜合報導

評級機構穆迪投資者服務公司報告顯示，2023年第4季美國企業拖欠超過190億元債務，其中一半是重複違約者。

報告顯示，第4季有20家企業違約，導致全年違約率達到5.6%，為2020年疫情以來的最高水準。

穆迪指出，去年企業違約債務超過910億元，幾乎是2022年380億元的三倍。

第4季違約中有一半是慣犯，其中大多數先前完成不良交易，隨後進行了庭外重組。

穆迪表示，第4季最大違約事件是衛星通訊公司Ligado Networks未能支付2023年11月到期的逾40億元擔保債券。其他違約行為包括 AMC Entertainment Holdings Inc、Equinox Holdings Inc和Rite Aid Corp。

穆迪重申先前的預測，即美國垃圾債違約率將在2024年初達到5.8%的高點。但預計到6月將降至4.7%的歷史平均水平，然後到年底將進一步降至4%左右。

報告指出，在此之前，高收益利差可能會從2023年底的323個基點擴大到2024年的493個基點，這將影響未來幾個月債務到期的垃圾評級發行人。

這將對擁有未償貸款的企業產生最大的影響，這些公司比同業更常採用浮動利率。許多評級較低的債務發行人需要以更高的成本進行再融資，這可能導致評級下修和更多違約。

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