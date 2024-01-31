削減成本有成 輝瑞意外獲利

輝瑞 上季財報令人意外出現獲利，因為新冠病毒產品需求優於預期，而且研究成本下降。

輝瑞第4季營收142.5億元，年減41%，因其新冠產品銷量暴跌。淨虧損33.7億元，合每股虧損60分。去年同期為淨利49.9億元，合每股獲利87分。不計項目，該公司本季每股獲利10分。根據LSEG數據，分析師平均預期每股虧損22分。

由於其實驗性肥胖藥物受挫，資金外流進一步惡化，導致該公司股價跌至2020年疫情期間水平，並在2023年蒸發1000億元的市值。

2023年其新冠病毒產品、抗病毒治療藥物Paxlovid和新冠疫苗 Comirnaty營收為125億元，較2022年570億元峰值下降78%。

該公司調整了約35億元的收入，與美國政府預計退回650萬劑新冠藥物Paxlovid有關。這個數字低於輝瑞公司最初預期的42億元。

輝瑞與德國合作夥伴BioNTech合作生產Comirnaty疫苗。

這家美國製藥商意圖透過40億元的成本削減方案和內部重組來恢復獲利。

削減到位後，該公司預計將藉由癌症 治療增加收入，包括以430億元收購癌症製藥商Seagen及其新型RSV疫苗。

輝瑞曾在10月表示，預計2023年Paxlovid銷售額將達到10億元，Comirnaty銷售額將達到115億元。