豐田 汽車暫停部分車型出貨

豐田汽車發現附屬公司豐田工業開發的柴油引擎認證測試有違規行為後，將暫停包括Hilux卡車和Land Cruiser 300 SUV 在內的部分車型的出貨。特別調查委員會發現三款柴油引擎型號認證的馬力輸出測試有違規行為。豐田表示，全球有10款車型使用受影響的引擎，包括Hiace廂型車、Fortuner SUV、Innova多功能車和雷克薩斯品牌LX500D SUV。該公司將向當局徹底解釋此事，並將根據需要採取措施，例如在監管機構在場的情況下進行新引擎認證測試。

傳iOS 18為歷來最重要更新

《彭博》科技記者古爾曼(Mark Gurman)表示，蘋果內部將iOS 18視為歷來最重要的更新。按照慣例，這項更新預計將在6月舉行的蘋果開發者大會(WWDC)上發表，並在秋季正式推出。古爾曼指出，蘋果軟體工程主管Craig Federighi去年告訴員工，代號為Crystal的作業系統將在各個方面進行一系列變更。跡象顯示，iOS 18很可能會全面引入生成式AI技術。

Holcim北美業務將紐約上市

瑞士建築材料巨頭Holcim將分拆北美部門業務在紐約上市，估值可能高達300億元。目標是到2030年將年銷售額從目前約110億元提高到200億元以上，營業獲利超過50億元。Holcim在歐洲、拉丁美洲、非洲和亞洲等其他全球業務將繼續在瑞士藍籌股SMI指數上市，並專注於屋頂產品等建築解決方案。Holcim是北美最大水泥製造商，在850個工廠擁有1.6萬名員工。競爭對手包括建築產品和解決方案領域的Carlisle和RPM，以及水泥業的Eagle Materials和Summit Materials等公司。

飛機租賃商對波音問題示警

杜拜航空航太企業(DAE)資本負責人塔拉波爾(Firoz Tarapore)警告，波音737 MAX的問題已經達到了租賃公司必須就飛機製造商是否能夠解決問題做出「艱難決定」的程度。他在航空經濟論壇上表示：「從根本上說，波音公司正在發生的事情，已到了我們需要針對它是結構性還是它們可以掌握的問題做出艱難決定的地步 。」「可悲的是，每次我們說相信它們能夠解決這個問題時，它們都失敗了。現在我們將看看接下來會發生什麼。」