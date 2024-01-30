通膨仍高 經濟可能不著陸

預計聯準會 將在本周會議結束時宣布維持利率 不變。最近報告顯示經濟成長速度遠超預期且通膨有所放緩。

在就業市場穩健和消費支出強勁的推動下，第4季國內生產毛額(GDP)成長3.3%，遠超預期。然而，Ned Davis Research首席經濟學家格林達爾(Alejandra Grindal)表示，通膨仍高於聯準會2%的目標，這也為「不著陸」打開了大門。

他表示，「不著陸意味著成長高於趨勢，通膨也高於趨勢」；準確來說就是「過熱」。

自新冠疫情爆發以來，通貨膨脹 一直是個持續存在的問題，當時物價漲幅飆升至1980年代初以來的最高水平。對此聯準會進行一系列升息，將基準利率升至22年來的最高水平。

根據最新數據，目前通膨年增率為3.4%，仍高於聯準會2%的目標。

較高的利率和通貨膨脹對消費者的打擊尤其嚴重。「不著陸」也意味著家庭預算和信用卡等彈性利率債務的人將面臨更大壓力。

雖然仍處於高位，但通膨已開始逐漸下降，這可能為聯準會在今年稍後開始降息打開綠燈。

對消費者而言，這意味著只要通膨數據繼續配合，高額借貸成本、尤其是房貸、卡債和車貸最終可能得到緩解。

但有些專家仍未完全排除經濟衰退的可能性。

指數基金顧問公司資深副總裁希金斯(Mark Higgins)表示，「最大的風險是聯準會太早放鬆，一如1960年代。」

他說，「允許通膨持續存在的風險仍然遠大於引發衰退。」「他們在1960年代末未能做到這一點，導致1970年代通貨膨脹根深柢固。」

希金斯認為，歷史證明，在這一切結束之前，經濟衰退可能仍然存在。

根據美國商業經濟協會(NABE)12月的調查，76%的經濟學家認為未來12個月衰退的可能性低於50%。