康卡斯特Q4超預期 提高股利7%

康卡斯特財報業績表現優於預期，調升股利7%。（路透）

由於寬頻用戶流失數量少於預期，康卡斯特第4季營收和獲利雙雙超過預期，並將股利提高 7%。

截至去年12月31日當季，淨利成長7.8%至32.6億元，合每股81分；去年同期為30.2億元和每股70分。營收較上年同期成長2.3%。調整後息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA) 與去年同期持平，約80億元。

康卡斯特將2024年年化股利增加8分或7%至每股1.24元。這是該公司連續第16年提高股利。康卡斯特還批准一項新的無到期日的150億元股票回購計畫授權，將於26日生效。

第4季自由現金流為17億元，全年為130億元。

康卡斯特流失3.4萬名寬頻用戶，低於StreetAccount分析師平均估計的6.2萬名。即使出現虧損，國內寬頻收入仍成長3.7%達64億元。隨著客戶連接更多設備並為更高的網路速度花費更多資金，每位用戶平均收入增加3.9%。

康卡斯特增加31萬名無線用戶，低於分析師平均預測的34.2萬名。該公司失去38.9萬名視訊用戶，比分析師平均預期的近45.8萬名要小。

主題樂園 調整後EBITDA成長11.6%達到8.72億元，低於分析師約8.97億元的預期，但仍然打破康卡斯特單季紀錄。

該旗下NBCUniversal的旗艦串流服務Peacock增加了300萬訂戶，收入增加51%至10.3億元，為Peacock首次單季突破10億元。Peacock本季調整後虧損8.25億元，較上年同期的9.78億元縮小。Peacock本季末擁有3100萬訂戶。

整體媒體收入成長3.1%達到近70億元，但由於體育節目成本增加以及Peacock的節目成本增加，調整後EBITDA下降50%達1.08億元。體育費用的增加反映了NFL節目、英超聯賽和十大聯盟的媒體轉播權增加。

國內廣告收入較去年同期下降6.9%至26.4億元；即使排除去年的世界盃 廣告，本季銷售額將成長2.7%。