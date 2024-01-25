FAA檢查員將長期進駐波音

美國聯邦航空管理局(FAA)局長惠特克(Mike Whitaker)表示，FAA將在波音737 Max工廠進駐「定點人員」，並一直留在那裡，直到確信該製造商的品質控制系統正在發揮作用。他表示：「工廠將有很多檢查員對飛機進行目視檢查。」「我們正從書面審閱方法轉向直接檢查方法。」這類審查的規模是一種挑戰，因為進行如此多次檢查需要人力。

歐洲Spotify 開放應用內購買

Spotify將更新其歐洲的iPhone應用程式，允許用戶在應用程式內訂閱和購買有聲書。全球大多數地區的蘋果應用程式商店禁止Spotify等公司直接在應用程式內向用戶收費，要求應用程式製造商使用蘋果公司的應用程式商店計費服務；該服務收取高達30%的佣金。但歐盟名為《數位市場法案》(DMA)的新法律將於3月生效，要求蘋果等被其稱為「守門人」的業者開放線上服務，允許規模較小的競爭對手進入。

房貸利率 上升 購屋申請增加

上周房貸利率略有上升，但這似乎並沒有阻止假期後回頭的購屋者。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周購屋房貸申請量較前周增加8%。然而，需求仍較一年前利率較低時的同周低18%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.75%升至6.78%。房貸再融資申請當周下降7%，較去年同期下降8%。

AT&T預測全年獲利低於市場預期，因該電信商面臨有線電視業者的激烈競爭，並降低部分設備折舊。AT&T預計2024年調整後獲利將在每股2.15至2.25元之間，低於預期的2.46元。該財測包括減記向諾基亞採購的設備，因為諾基亞改用新的成本削減技術ORAN(開放式無線存取網路)。

福特將召回190萬輛Explorer

福特將在美國召回近190萬輛Explorer SUV，因為配件可能會飛落，對其他駕駛人造成危險。這次召回涵蓋2011至2019年式的Explorer。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)發布文件指出，固定靠近擋風玻璃的車頂支架的夾子可能會鬆動。一旦在駕駛中發生這種情況，配件可能會飛走並增加撞車的風險。NHTSA去年1月收到164起消費者投訴。