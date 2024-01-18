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網購風行 Z世代仍愛親自買車

財經新聞組／綜合報導

在網路和科技時代長大成人，網購是Z世代的第二天性。

行銷公司Tinuiti的數據顯示，有32%的Z世代消費者每天至少網購一次。

然而，80%的Z世代駕駛人更喜歡親自購買汽車。根據Cars.com最近的報告，只有9%的人喜歡在網路上買車。該報告將Z世代成年人定義為18至28歲之間的人。

Cars.com產業數據和洞察資深總監林德蘭(Rebecca Lindland)表示：「當他們親自完成交易時，這代表他們已經在網上進行了廣泛的研究。」「親自去完成交易有很多好處。」

Cars.com的調查於8月至9月進行，共有4000名參與者，平均分在4個世代中。嬰兒潮世代是唯一比Z世代更有可能親自購買汽車的世代，占比達89%；而千禧世代最有可能更喜歡在網路上買車，比率為16%。

對於Z世代成年人來說，負擔能力非常重要。他們在進入成年早期並進入勞動市場時面臨許多挑戰。除了學貸債務之外，還面臨高昂的房屋成本和較低的薪資。

親自買車可以試駕，還可以與經銷商直接談價，經銷商可能傾向於在銷售點提供折扣。

市場研究公司AutoPacific產業分析師瓦堤(Paul Waatti)表示：「除了房子或住房之外，汽車通常是人們面臨的次高交易。」「只要能降價都是好事。」

雖然新車成本仍然普遍較高，但由於庫存增加和經銷商提供激勵措施，價格開始降溫。

根據Kelley Blue Book的數據，12月美國新車平均交易價格為4萬8759元。雖較上月增加1.3%，但較去年同期下降2.4%。

預計2024年底，二手車價格也將趨於穩定。12月二手車平均掛牌價格為2萬6091元，年減3.9%。

Cox Automotive執行分析師克雷布斯表示，事實上，「從賣方市場向買方市場的轉變正在順利進行。」

二手車 學貸

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