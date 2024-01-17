漢堡王母公司 收購美加盟商

漢堡王 母公司將以約10億元收購其在美國最大的加盟商，並將翻新其數百家門市。

Restaurant Brands International Inc.將以每股9.55元價格收購其尚未持有的Carrolls Restaurant Group Inc.所有已發行和流通股。

Carrols在23州經營1022家漢堡王餐廳。它還擁有並經營60家百佰雞(Popeyes)餐廳。

漢堡王美國和加拿大 總裁柯蒂斯表示：「我們將在未來5年左右的時間裡迅速改造這些餐廳，並將它們重新交到有積極性的當地加盟商手中，為我們的客人創造令人驚嘆的體驗。」

該交易是漢堡王加速銷售成長和提高加盟商獲利能力計畫之一。該品牌計劃投資 約5億元，由Carrols的營運現金流提供資金，對收購的Carrols餐廳中約600家進行改造。

漢堡王預計所收購餐廳的重新加盟合約將在5到7年內完成。該品牌計劃在其旗下餐廳組合中保留數百家餐廳。

該交易包括30天的「探索」期，Carrols可以在此期間向感興趣的各方徵求替代建議。

該交易預計將於第2季完成。仍需獲得Carrolls股東持有的大多數普通股，以及持有Carrols大部分已發行普通股的人的批准。

總部位於加拿大的Restaurant Brands將於下個月公布2023年全年財報 。