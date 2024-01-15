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適逢美國「這假期」 本周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝

編譯陳律安／綜合外電
周一（15日）為美國民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）
周一（15日）為美國民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

在忙碌的新年過後，美國投資人可以度過一個長周末假期，因為15日（周一）這天是美國已故的著名民權領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）紀念日。

自今年初以來，有許多事情可供投資人思量。在今年頭兩周，美國勞工部統計局公布去年12月的新增就業人數比市場預期多，顯示勞動市場續強，而12月的消費者物價指數也意外上升。年初迄今，道瓊工業指數和那斯達克指數均下跌0.3%，史坦普500指數則上漲0.3%。

財經網站MarketWatch整理出馬丁．路德．金恩紀念日當天的美股交易時段，以及投資人在長周末收假後的預期。

美國股市今日會開市嗎？

馬丁．路德．金恩紀念日是聯邦假日，因此紐約證交所、那斯達克證交所、及美國債市在這一天均休市，櫃買市場也不會開市。美國郵政服務的據點及美國的銀行業者同樣不會營業。但國際股市的交易時段並不受影響，包括倫敦、上海、香港等地的證交所都正常交易。

通常股市在這個時節的表現如何？

道瓊市場數據顯示，自從1985年來，從馬丁．路德．金恩紀念日之前的周五到下一個周五，道瓊工業指數、史坦普500指數、及那斯達克指數平均上漲0.2%。

什麼是馬丁．路德．金恩紀念日？

這一天是為了表彰美國黑人民權領袖馬丁．路德．金恩的貢獻，他協助結束了美國的種族隔離政策，他最為世人稱道的事蹟是在1963年8月的華府大遊行中發表了《我有一個夢想》的歷史性演講。美國政府將1月的第三個周一定為馬丁路德金恩紀念日，這天非常接近其冥誕1月15日。

投資人未來幾天應注意什麼？

聯準會（Fed）定16日發布褐皮書，將描繪12家聯準銀行轄區的經濟現況，提供Fed官員是否將在未來數月降息的線索。企業財報季節也即將到來，Netflix定於1月23日公布去年第4季財報。電動車大廠特斯拉預定同月24日公布上季財報。

投資 那斯達克 道瓊

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