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疫苗銷售減2/3 仍符莫德納預期

財經新聞組／綜合報導

莫德納(Moderna)表示，由於購買更新版疫苗的人數減少，其新冠疫苗銷售額在2023年下降約三分之二至67億元。

雖然銷售額較該公司2022年超過180億元的巨大銷售額大幅下降，但這些疫苗的收入仍符合莫德納的預期。

莫德納發布公告顯示，隨著病例和公眾對該病毒的擔憂從疫情高峰期下降，去年對新冠疫苗產品的需求急劇下降。這款該公司唯一的商用產品疫苗注射劑的需求疲軟，導致該公司股價去年下跌近45%。

美德納與疫苗相關的收入中約有61億元來自疫苗銷售。

莫德納在11月發布第3季財報時，預測全年新冠疫苗銷售額至少為60億元，但沒有提供財測範圍。在推出最新版本疫苗之前，該公司去年8月表示預計該疫苗將帶來60億至80億元的收入。

該公司指出，該疫苗去年贏得美國新冠疫苗市場48%的比率，比2022年的37%市占率有所上升。

但這家生技公司預計2024年該疫苗的銷售額將進一步下降。該公司重申該公司全年約40億元的銷售財測。值得注意的是，該預測包括其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的收入，該疫苗可能會在4月獲得美國食品和藥物管理局(FDA)的批准。預計隨著新產品的推出，銷售額將在2025年恢復成長。

疫苗 莫德納 疫情

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