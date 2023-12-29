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一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

美股七巨頭明年能否續領風騷？

財經新聞組／綜合報導
美股七巨頭帶動股指上漲動能明年可望稍減。（路透）
美股七巨頭帶動股指上漲動能明年可望稍減。（路透）

隨著美股強勁的一年結束，基金經理人在2024年面臨重大的選擇：繼續持有少數推動股指走高的大型成長和科技公司，或者投資市場中其他股票。

所謂的「七巨頭」：蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、Meta Platforms和特斯拉，股價在2023年分別飆升50%至240%不等，成為市場上最有價值的投資之一。

由於它們在史坦普500指數中的權重較大，這7家公司對今年史指24%的漲幅貢獻近三分之二。但近幾周對聯準會明年降息同時經濟避免衰退的預期，喚醒了市場的其他部分。同時，部分投資人表示，七巨頭的大幅上漲可能導致它們估值過高或容易遭到獲利了結。

Janus Henderson Investors全球技術與創新團隊投資組合經理人克夫斯基(Jonathan Cofsky)表示：「當七家大型公司全部上漲時，這對市場有利。」「但市場其他領域可能有更多機會，具體取決於利率和經濟。」

阿波羅集團的數據顯示，今年史指中有72%的股票表現不及大盤，比率創歷史新高。

隨著七巨頭在史指中的權重不斷增加，如果其他股票不彌補這一空缺，一旦這些股票表現糟糕可能會給大盤帶來麻煩。

明年股市的其他重要因素包括通膨是否持續下降、聯準會是否能以市場預期的速度降息，以及美國經濟的持續韌性。11月美國總統大選臨近也可能加劇市場波動。

對新興人工智慧(AI)技術商業潛力的興奮，也推動一些大型企業2023年的發展，包括輝達和微軟，它們的股價分別上漲238%和56%。

另一個因素是獲利能力：根據LSEG數據，七巨頭預計2023年總獲利將成長39.5%，而史指其他公司的獲利將下降2.6%。預計七巨頭的獲利成長將在2024年再次跑贏大市，但幅度會比較小。

BMO資本市場策略師貝爾斯基(Brian Belski)建議投資人來年「什麼都買一點」，因為他「預計個股參與度將大幅擴大」；而2023年的參與度與歷史水平相對較小。

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