預期Fed降息 美元5個月新低

由於預期聯準會可能很快降息，美元27日跌至5個月低點，歐元觸及4個月高點，但年底清淡的交易量限制了走勢。由於許多交易商外出度假，新年之前成交量可能會比較低迷。衡量美元兌6六種貨幣的美元指數跌至101.41，為7月28日以來的最低水平。在聯準會升息預期的推動下，該指數在連續2年強勁上漲後，預計2023年將下跌1.9%。歐元上漲0.1%至1.1053美元，最高觸及4個月高點1.1055美元。該單一貨幣今年上漲近3%，預計將連續第3個月上漲，漲幅與去年持平。

亞馬遜 Prime Video明年上廣告

亞馬遜Amazon Prime Video用戶將從下個月起在電影和電視節目中看到廣告。該公司本周給美國會員發出電子郵件表示，Prime將從1月29日開始包含廣告；這是今年9月就發布的公告。不想在電影和電視節目中看到廣告，Prime會員必須額外支付2.99元。亞馬遜還計畫明年在英國和其他歐洲國家以及加拿大、墨西哥和澳洲的Prime服務中加入廣告。該公司緊隨其他主要串流媒體公司如Netflix和迪士尼，採用雙重模式，既可以透過廣告賺取收入，又為訂閱者提供以更高費用退出的選項。

Fed分行調查 就業 市場趨冷

根據地區Fed分行的調查，美國雇主預計2024年將減少招聘，這將限制薪資成長並降低通膨壓力。包括德拉瓦州、大部分賓州和新澤西州南部在內的費城Fed地區，製造商就業預期指標處於2009年以來最低水準。紐約Fed則預計就業率上升的服務提供者比例是3年來次低，為2017年3月以來的最低水準。達拉斯Fed的兩項調查顯示，約30%的德州製造商和服務提供者表示處於「理想」的人員配置水平，比年初上升約7個百分點。約15%表示人手過剩，但並未裁員，這是1月數字的2倍。

FDA 暫停Iovance肺癌療法試驗

Iovance Biotherapeutics表示，在一名患者死亡後，美國食品藥物管理局(FDA)已暫停其肺癌治療試驗的臨床試驗。該公司表示，將在暫停期間暫停LN-145 TIL試驗的招募，而先前接受過該療法治療非小細胞肺癌的患者將繼續接受監測。該公司表示將與FDA密切合作，盡快安全地恢復註冊。