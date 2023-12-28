我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

財經簡訊

財經新聞組／整理

預期Fed降息 美元5個月新低

由於預期聯準會可能很快降息，美元27日跌至5個月低點，歐元觸及4個月高點，但年底清淡的交易量限制了走勢。由於許多交易商外出度假，新年之前成交量可能會比較低迷。衡量美元兌6六種貨幣的美元指數跌至101.41，為7月28日以來的最低水平。在聯準會升息預期的推動下，該指數在連續2年強勁上漲後，預計2023年將下跌1.9%。歐元上漲0.1%至1.1053美元，最高觸及4個月高點1.1055美元。該單一貨幣今年上漲近3%，預計將連續第3個月上漲，漲幅與去年持平。

亞馬遜Prime Video明年上廣告

亞馬遜Amazon Prime Video用戶將從下個月起在電影和電視節目中看到廣告。該公司本周給美國會員發出電子郵件表示，Prime將從1月29日開始包含廣告；這是今年9月就發布的公告。不想在電影和電視節目中看到廣告，Prime會員必須額外支付2.99元。亞馬遜還計畫明年在英國和其他歐洲國家以及加拿大、墨西哥和澳洲的Prime服務中加入廣告。該公司緊隨其他主要串流媒體公司如Netflix和迪士尼，採用雙重模式，既可以透過廣告賺取收入，又為訂閱者提供以更高費用退出的選項。

Fed分行調查 就業市場趨冷

根據地區Fed分行的調查，美國雇主預計2024年將減少招聘，這將限制薪資成長並降低通膨壓力。包括德拉瓦州、大部分賓州和新澤西州南部在內的費城Fed地區，製造商就業預期指標處於2009年以來最低水準。紐約Fed則預計就業率上升的服務提供者比例是3年來次低，為2017年3月以來的最低水準。達拉斯Fed的兩項調查顯示，約30%的德州製造商和服務提供者表示處於「理想」的人員配置水平，比年初上升約7個百分點。約15%表示人手過剩，但並未裁員，這是1月數字的2倍。

FDA暫停Iovance肺癌療法試驗

Iovance Biotherapeutics表示，在一名患者死亡後，美國食品藥物管理局(FDA)已暫停其肺癌治療試驗的臨床試驗。該公司表示，將在暫停期間暫停LN-145 TIL試驗的招募，而先前接受過該療法治療非小細胞肺癌的患者將繼續接受監測。該公司表示將與FDA密切合作，盡快安全地恢復註冊。

就業 亞馬遜 FDA

上一則

道指漲逾百點 史指逼近新高

下一則

 歐亞散戶湧入 美股隔夜交易暴增

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
馬遜森林大旱 科學家憂末日近

馬遜森林大旱 科學家憂末日近
聯準會降息希望更濃 美股開盤小漲

聯準會降息希望更濃 美股開盤小漲
美物價3年多來首降 投資人篤定：聯準會快降息了

美物價3年多來首降 投資人篤定：聯準會快降息了

熱門新聞

單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」