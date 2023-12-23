我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

三大股指連8漲 史指6年來首見

財經新聞組／綜合報導

通膨數據降溫後，史坦普500指數上漲，主要股指連續第8周上漲，華爾街希望延續年終漲勢。

道瓊工業指數下跌18.38點或0.05%至3萬7385.97點。那斯達克指數上漲29.11點或0.19%至1萬4992.97點。

史指上漲7.88點或0.17%至4754.63點。較創紀錄收盤價還有0.9%的距離 ，較盤中紀錄則差1.3%。

三大股指連續第8周上漲，這是史指自2017年以來首見，道指是2019年來首見。史指本周上漲0.8%，道指上漲0.2%。那指同期上漲1.2%。

道瓊成分股Nike在下修銷售財測並宣布未來3年削減約20億元成本後，股價下跌11.83%。

聯準會最偏好的通膨指標數據低於預期。11月核心個人消費支出(PCE)物價指數上月僅上漲0.1%，較去年同期上漲3.2%，基本符合預期。道瓊經濟學家預計月增率和年增幅分別為0.1%和3.3%。

隨著債券殖利率下降以及交易員押注降息，市場漲勢最近有所擴大。小型股羅素2000指數上漲0.84%，連續第6周上漲。

美股下周一(25日)因聖誕節休市。

必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)表示將以價值140億元的交易收購生物技術公司Karuna Therapeutics，生技股跑贏大盤。

道瓊 殖利率 華爾街

上一則

紅海危機擴大 海運價格一路飆

下一則

Fed貨幣政策轉向 全球跟進

延伸閱讀

股市午後轉跌 道瓊大跌475點 投資人驚覺嚴重超買

股市午後轉跌 道瓊大跌475點 投資人驚覺嚴重超買
2024美股漲跌看通膨怎麼走 專家沙盤推演3套劇本

2024美股漲跌看通膨怎麼走 專家沙盤推演3套劇本
這檔超夯ETF上周五狂吸金 單日湧入資金創驚人紀錄

這檔超夯ETF上周五狂吸金 單日湧入資金創驚人紀錄
2024年大選將至 美股會漲還是跌？

2024年大選將至 美股會漲還是跌？

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
Fed由鷹轉鴿，有望促成二手勞力士等名表價格止跌回升。(路透)

Fed放鴿 連二手勞力士也將受惠

2023-12-15 13:04

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦