三大股指連8漲 史指6年來首見

通膨數據降溫後，史坦普500指數上漲，主要股指連續第8周上漲，華爾街 希望延續年終漲勢。

道瓊 工業指數下跌18.38點或0.05%至3萬7385.97點。那斯達克指數上漲29.11點或0.19%至1萬4992.97點。

史指上漲7.88點或0.17%至4754.63點。較創紀錄收盤價還有0.9%的距離 ，較盤中紀錄則差1.3%。

三大股指連續第8周上漲，這是史指自2017年以來首見，道指是2019年來首見。史指本周上漲0.8%，道指上漲0.2%。那指同期上漲1.2%。

道瓊成分股Nike在下修銷售財測並宣布未來3年削減約20億元成本後，股價下跌11.83%。

聯準會最偏好的通膨指標數據低於預期。11月核心個人消費支出(PCE)物價指數上月僅上漲0.1%，較去年同期上漲3.2%，基本符合預期。道瓊經濟學家預計月增率和年增幅分別為0.1%和3.3%。

隨著債券殖利率 下降以及交易員押注降息，市場漲勢最近有所擴大。小型股羅素2000指數上漲0.84%，連續第6周上漲。

美股下周一(25日)因聖誕節休市。

必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)表示將以價值140億元的交易收購生物技術公司Karuna Therapeutics，生技股跑贏大盤。