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GDP下修至4.9% 首申失業金略升

財經新聞組／綜合報導

商務部經濟分析局(BEA)發布第3季GDP預估表示，上季國內生產毛額(GDP)年化成長率為4.9%，較先前報告的5.2%下修。

這仍然是2021年第4季以來最快的擴張速度。經濟學家之前預計GDP成長率將保持5.2%不變。

第2季經濟成長率為2.1%，其擴張速度遠高於聯準會官員認為的1.8%左右的非通膨成長率。然而，隨著消費者支出轉趨停滯，今年最後三個月的動能似乎已經減弱。

預計成長也將受到貿易逆差擴大和庫存建立步伐較第3季放緩的限制。

但成長速度可能仍足以抵禦經濟衰退。11月零售銷售意外成長，單戶住宅開工和建築許可達到1年半來高點。第4季的GDP成長率預期從低至1.1%到高至2.7%不等。

上周新申請失業救濟金人數略有上升，顯示隨著今年即將結束，經濟潛在動能趨弱。

勞工部表示，截至12月16日當周初請失業金人數增加2000人，經季節性調整後為20.5萬人，低於經濟學家預計的21.5萬人。

截至12月9日當周持續申請失業金人數減少1000人至186.5萬人。自9月中旬以來，持續申領失業救濟金的人數大多在加，這主要歸咎於在疫情初期申請人數史無前例地激增後，很難以季節性波動調整數據。

失業金 勞工部 疫情

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