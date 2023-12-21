道指大跌475點 中止連9日上漲

美股暴跌，投資 人在近期上漲後套現部分獲利，聯邦快遞拖累史坦普500指數。

道瓊 工業指數下跌475.92點或1.27%至3萬7082點。那斯達克指數下跌225.28點或1.5%至1萬4777.94點。兩個指數都結束連續9個交易日的上漲。

史指下跌70.02點或1.47%至4698.35點，為9月26日以來最糟單日表現。

聯邦快遞在史指成分股中表現最差，下跌12.05%。這家包裹遞送巨頭發布令人失望的本財年營收財測，並公布第2財季業績營收和獲利均未達到預期。道瓊運輸平均指數下跌138點或0.9%。

谷歌母公司Alphabet是史指表現最好的股票之一，盤中創下52周新高；收漲1.24%。

自10月27日收盤低點以來，道指上漲15.9%，史指上漲15.8%。那指上漲19.1%。

由於投資者期待聯準會在新的一年中降息，三大股指在12月和2023年都保持上漲走勢。

史指本月至今上漲2.9%，今年來上漲22%。道指分別上漲3.2%和11.9%。那指12月上漲3.9%，2023年上漲41%，預計創下2020年以來表現最好的一年。

油價 基本持平，交易員評估美國創紀錄的產量與武裝分子對紅海航運的威脅。

美國原油價格上漲28分或0.38%收每桶74.22元；布蘭特原油價格上漲47分或0.59%收每桶79.7元。